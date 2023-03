L’AgCom dichiara guerra al “pezzotto”, Capitaino: “Le partite pirata saranno oscurate in 30 minuti” Il pezzotto è un Box Android che permette di connettersi alle IPTV, i canali illegali dove vengono trasmessi contenuti in abbonamento offerti da diversi provider.

A cura di Valerio Berra

1,7 miliardi di euro all’anno che viaggiano in un mercato parallelo. Non entrano nel Pil, non vengono tassati, non arrivano agli operatori. Secondo Massimiliano Capitaino, commissario di AgCom, è questo il valore di tutto il mercato che si basa sul “pezzotto”. A netto del gergo, questo dispositivo è un Box Android che sfrutta la tecnologia delle IPTV per vedere una lunga serie di canali a pagamento. Un meccanismo utilizzato da circa 5 milioni di italiani, almeno secondo le stime pubblicate dal quotidiano La Repubblica.

Ora AgCom ha deciso di cambiare le sue strategie per bloccare queste trasmissioni, come ha spiegato Capitaino sempre a Repubblica: “Abbiamo messo a consultazione pubblica una bozza di regolamento che ci permetterà un pronto, prontissimo intervento. Potremo ordinare ai fornitori di connessione internet di disabilitare l’accesso ai siti pirata entro i primi 30 minuti dalla partita. L’oscuramento ha senso se è veloce, tempestivo”.

I numeri del pezzotto

Gli abbonamenti variano a seconda delle offerte e ovviamente non c’è un tariffario pubblico. Il costo di un decoder si aggira attorno ai 60 euro, per l’abbonamento invece si arriva anche a 12 euro al mese. Il prezzo ovviamente non è paragonabile a quello che costerebbero tutti gli abbonamenti ai canali a pagamento se fossero sommati insieme.

La stretta su questo mercato è già cominciata da tempo. A novembre la Guardia di Finanza ha sanzionato circa 1.600 persone che utilizzavano questa tecnologia con multe da 154 a 1.032 euro. Queste sanzioni sono l’effetto dell’operazione “Dottor Pezzotto”, coordinata dalla procura di Napoli. Questa operazione risale allo scorso maggio e ha colpito 500 risorse web e 20 canali Telegram.