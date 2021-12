La storia di Bing-bong, l’audio grottesco diventato virale su TikTok Utilizzato in più di 110.000 video diversi, ormai su TikTok l’hanno ascoltato in milioni, volenti o nolenti. La sua origine è la città di New York.

A cura di Lorenzo Longhitano

Tra le bizzarrie collettive che su TikTok si diffondono spesso in modo virale, l'ultima in ordine di tempo ha per protagonista un audio in cui i protagonisti pronunciano il suono Bing-bong come se fosse un annuncio acustico. La clip si è diffusa in pochi giorni in modo incontrollabile, e ad oggi è stata utilizzata dagli utenti per creare oltre 110.000 video diversi: non sorprende insomma che in questo lasso di tempo milioni di tiktoker si siano trovati sottoposti al suono in questione, la cui origine è però esterna alla piattaforma.

Da dove arriva il Bing-bong virale su TikTok

La clip è un estratto audio di una serie molto popolare su Instagram e chiamata Sidetalk. Si tratta di un formato video ambientato a New York nel quale gli autori intervistano gli abitanti della città facendo loro le domande più disparate. I video sono tutti introdotti da un jingle particolarmente legato alla città statunitense: il ding-dong acustico emesso dalle carrozze della metropolitana quando stanno per chiudersi. Il suono è diventato una sorta di marchio di fabbrica della serie – tanto che nel dare le loro risposte alcuni degli intervistati hanno iniziato a riprodurlo a voce.

Da Instagram a TikTok

Una raccolta di queste clip è diventata inizialmente virale su YouTube, dove ha raccolto 6 milioni di visualizzazioni. La notorietà del video ha portato un utente di TikTok a riproporlo anche sulla piattaforma di condivisione video cinese, dove l'estratto audio ha incontrato il favore degli utenti ed è stato riutilizzato come sottofondo per una quantità improbabile di reinterpretazioni anche da parte di personaggi celebri come Lil Nas X e Avril Lavigne.

Il tiktok presidenziale

A testimonianza di quanto la tendenza abbia raggiunto chiunque – pochi giorni fa i Jonas Brothers hanno utilizzato l'audio del Bing-bong per un tiktok molto particolare all'interno della Casa Bianca. Nella clip viene infatti chiesto a uno degli intervistati "cosa direbbe a Joe Biden in questo momento", e questi risponde "Come va piccolo? Portami a cena"; lo scambio è stato reinterpretato da Kevin, Joe e Nick Jonas con un colpo di scena finale – il presidente Biden in persona a riprendere la scena.