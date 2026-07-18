La storia della sede di Vannacci a Firenze che “diventa” una kebabberia per Google

Negli ultimi mesi la sede di Futuro Nazionale (FnV) a Firenze è diventata una kebabberia su Google Maps. Si tratta di una contestazione, ovviamente. Ma il problema delle recensioni false sulla piattaforma resta.

L’inaugurazione risale a fine marzo. In via Tanucci, quartiere Rifredi, Roberto Vannacci ha aperto la prima sede di Futuro Nazionale a Firenze. Dalle cronache di quei giorni si può ricostruire che durante l’apertura ci sono state delle contestazioni: secondo il dorso fiorentino del Corriere della Sera parliamo di un centinaio di persone con uno striscione: “Vannacci a Firenze ‘un ti si vole”. Episodio trascurabile certo, se non fosse che quella piccola protesta è diventata nel giro di poche settimane una campagna di guerrilla marketing che resiste ancora oggi. La sede di Futuro Nazionale a Firenze è diventata una kebabberia piena di recensioni, almeno su Google Maps.

È strano certo. Roberto Vannacci è un europarlamentare e un personaggio pubblico. La sua popolarità è in crescita: negli ultimi sondaggi diffusi da BiDiMedia, Futuro Nazionale è al 6,7%. Vannacci è all’ottavo posto nella Top 10 dei leader più apprezzati. Eppure la sede del suo partito viene identificata come una kebbabberia. Con tanto di 282 recensioni lasciate dagli utenti. Il punteggio finale dell’esercizio commerciale di Vannacci si ferma a 2,1. Non molto: con questi punteggi è difficile battere la concorrenza dei ristoranti della zona. A qualche minuto a piedi Futuro Nazionale Firenze c’è Fratelli Briganti: 4,4 su 5 con oltre 2.000 recensioni. Consigliamo gli spaghettini al pomodoro.

Le recensioni, tutte false meglio chiarirlo, oscillano sul registro dell’ironia. “Kebab buono ma trovo che ci siano troppi busti decorativi in giro, per non parlare delle insegne sui muri (“vinceremo”, boh). Poi le uniformi di pelle nera non sono molto igieniche per lavorare in cucina ma vabbè”. Oppure: “Mi hanno offerto kebab e polenta. Non sono d'accordo, la polenta si mangia coi funghi e il kebab con le patatine. Poco professionale. Non so se ci torno”. E ancora: “Non accettano il POS, solo MAS”. Altri commentano in inglese, forse sperando di attirare davvero dei turisti nella se di Futuro Nazionale. “Best kebab in town. Don’t get fooled by the pictures! This is the first speakeasy kebab place in Italy”.

Le immagini per la maggior parte sono create con l’intelligenza artificiale. Alcune rappresentano solo il cibo. Ritraggono panini, carni che girano o packaging con il logo di Futuro Nazionale. Altre si spingono oltre e ritraggono Vannacci con grembiule da cucina che serve panini a una folla affamata. Ci sono anche versioni di Vannacci con barba lunga. Tra le recensioni si leggono anche minacce: “Menzione speciale per il kebab “appeso al contrario”: già solo quello merita la visita” oppure “Il personale è veramente scarso, poi è successa una cosa strana, prima che io entrassi stava appeso a testa in giù”.

Come è possibile trasformare la sede di un partito in una kebabberia

La trasformazione digitale della sede di Futuro Nazionale in una kebabberia non è difficile. Si parte dall’app di Google Maps. In basso a destra trovate tre pulsanti: Esplora, Tu e Contribuisci. Su Esplora potete trovare un elenco di attività nei dintorni. Ovviamente cambiano in base alla vostra localizzazione. Su Tu trovate un elenco di luoghi che avete cercato, oppure l’elenco dei segnalibri che avete deciso di mettere nei luoghi dove volete passare. E poi c’è Contribuisci il punto da cui effettivamente potete partecipare alla costruzione degli archivi di Google Maps. L’app vi suggerisce già dove mettere le vostre recensioni in base ai luoghi che avete visitato. Non solo, potete anche aggiungere un luogo, inserendo voi nome del posto, foto e descrizione.

Il problema delle recensioni false: quanto è affidabile il sistema?

Ora. Stacchiamoci un attimo dalla questione politica. È chiaro che l’operazione che ha trasformato la sede di Futuro Nazionale Firenze in una kebabberia di livello discutibile parte da un atto di contestazione. Però il problema è abbastanza evidente: Google sta continuando a registrare non solo recensioni false, ma anche foto create con l’intelligenza artificiale. Qui è tutto palesemente falso, ma pensate i danni che può fare questo sistema con un locale vero. Basta pubblicare la foto di un piatto pieno di formiche per screditare un’intera attività. Qualcosa si sta muovendo. Nello schema di linee guida diffuso a inizio luglio da Antitrust viene specificato che per fare la recensione di un locale sarà necessario dimostrare di avere lo scontrino, o comunque una prova di aver acquistato un bene o un servizio. Vedremo se Futuro Nazionale Kebab riuscirà a sopravvivere anche alle nuove regole.