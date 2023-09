La storia del guru delle cripto condannato a oltre 11.000 anni di carcere Faruk Fatih Ozer, 29 anni, ha fondato Thodex uno dei più importanti exchange di criptovalute della Turchia. Nell’aprile del 2021 la sua piattaforma ha chiuso facendo perdere ai suoi clienti milioni di dollari. Ora è arrivata la condanna di un tribunale di Istanbul.

Il calcolo preciso arriva a 11.196 anni di detenzione. È questa la pena decisa da un tribunale di Istanbul per Faruk Fatih Ozer, 29 anni. L’uomo è noto al mondo delle criptovalute per aver fondato Thodex, un portile di exchange di criptovalute nato nel 2017 (anche se allora si chiamava Koineks). Gli exchange sono portali in cui gli utenti possono acquistare e scambiare tra di loro criptovalute, esattamente come FTX il portale creato da Sam Bankman-Fried.

Thodex era noto soprattutto per delle promozioni che riguardavano dei concorsi a premi. Ovviamente in palio c’erano altre criptovalute da accumulare nel conto, soprattutto per i nuovi utenti che accettavano di iscriversi. Il blocco della piattaforma è legato proprio a una delle ultime campagne. Nel marzo del 2021 Thodex aveva dichiarato che ai nuovi arrivati sarebbe entrati 150 Dogecoin a testa. Meno di 10 euro considerando la valutazione di allora.

Nelle settimane successive il valore dei Dogecoin è aumentato in modo significativo. Verso la metà di aprile gli utenti di Thodex hanno cominciato a riscontrare le prime difficoltà a eseguire le transazioni. Prima i responsabili del portale hanno preso tempo, hanno parlato di attacchi informatici e problemi tecnici. Poi si è scoperto che Faruk Fatih Ozer aveva lasciato la Turchia per scappare in Albania. Da qui sono partite le denunce dei clienti.

Come ha fatto Faruk Fatih Ozer ad accumulare così tanti anni di carcere

Faruk Fatih Ozer, il fratello Guven e la sorella Serap sono stati condannati da un tribunale di Istanbul a 11.196 anni di detenzione a testa. Secondo le fonti citate da AFP, l’accusa aveva chiesto di più: una pena a 40.562 anni di detenzione. Il calcolo arriva dalla somma dei crimini finanziari commessi verso più persone. Secondo la BBC in Turchia queste sentenze sono comuni, soprattutto dopo l’abolizione della pena di morte. Nel 2022 Adnan Oktar era stato condannato per frode e crimini sessuali a 8.658 anni di carcere.