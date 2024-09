video suggerito

La prossima chiamata può nascondere una truffa, anche se conosci bene la voce al telefono: come capirlo Le forze dell'ordine e i tribunali non sono attrezzati per frenare questo tipo di truffe. È anche molto difficile rintracciare i criminali e recuperare i soldi. Non è nemmeno chiaro se la responsabilità cada anche sulle aziende che rendono disponibili determinati strumenti.

A cura di Elisabetta Rosso

Squilla il telefono, dall'altra parte senti la voce di tua madre, figlia, di un tuo amico o collega. Ti chiede dei soldi, perché è in difficoltà, c'è stata un'emergenza. Tu quella voce la conosci, eppure a parlare è un truffatore che ha clonato il timbro di una persona cara per farti cadere nella trappola. I casi sono in aumento. L'ultimo allarme è arrivato dalla Starling Bank. La banca ha spiegato che i truffatori stanno usando l'intelligenza artificiale per replicare la voce di una persona. Per farlo basta un audio di tre secondi. Possono estrapolarlo facilmente da un video pubblicato sui social.

"Le persone pubblicano regolarmente online contenuti che contengono registrazioni della loro voce, inconsapevoli che ciò li rende più vulnerabili ai truffatori", ha spiegato Lisa Grahame, responsabile della sicurezza informatica presso Starling Bank. "I truffatori chiamano amici e i familiari della persona e usano la voce clonata per inscenare una telefonata per chiedere soldi".

Grazie a strumenti online facilmente accessibili ed economici si può ricostruire la voce di qualcuno in modo fedele, tanto che nemmeno i parenti riescono a riconoscere il fake. L’intelligenza artificiale può ricostruire timbro, tono, voce, cadenza, i software di generazione vocale AI analizzano ciò che rende unica la voce di una persona. "Due anni fa, anche un anno fa, avevi bisogno di molto audio per clonare la voce di una persona", ha spiegato Hany Farid, professore di digital forensics presso l'Università della California a Berkeley. "Ora… se hai una pagina Facebook… o se hai registrato un TikTok e la tua voce è lì dentro e in pochi secondi, le persone possono clonare la tua voce."

Quante persone rischiano di cadere nella truffa della clonazione vocale

Secondo i dati della Federal Trade Commission, nel 2022 sono state oltre 36.000 le segnalazioni di persone truffate negli Stati Uniti da qualcuno che finge di essere un amico o un familiare. L’inganno funziona meglio al telefono e infatti sono stati 5.100 i casi di truffa via chiamata, e i criminali sono riusciti a estorcere 11 milioni di dollari. Un'analisi condotta dalla Starling Bank con Mortar Research quest'anno ha rilevato che su oltre 3.000 adulti, più di un quarto ha dichiarato di essere stato preso di mira da una truffa di clonazione vocale tramite IA negli ultimi 12 mesi.

Sul mercato sono disponibili già diversi strumenti di sintesi vocale AI. ElevenLabs, per esempio è stata fondata nel 2022, e presenta sia una versione gratuita, sia a pagamento (può variare dai 5 ai 330 dollari al mese). L’azienda è già stata criticata. A gennaio su 4Chan, un utente ha pubblicato una clip di Emma Watson che legge un passaggio di Mein Kampf realizzato con l'app.

Perché non siamo in grado di frenare questo tipo di truffe

Come spesso succede le nuove tecnologie smarcano tutti, e infatti secondo gli esperti i regolatori federali, le forze dell'ordine e i tribunali non sono attrezzati per frenare questo tipo di truffe. È difficile rintracciare le chiamate e i fondi dei truffatori, ci sono pochi precedenti in tribunale, quindi non è nemmeno chiaro se la responsabilità cada anche sulle aziende che rendono disponibili determinati strumenti.

Will Maxson, assistente alla direzione presso la divisione delle pratiche di marketing della FTC, ha spiegato che rintracciare i truffatori vocali può essere "particolarmente difficile" perché potrebbero utilizzare un telefono con sede in qualsiasi parte del mondo, rendendo quasi impossibile persino identificare quale agenzia abbia giurisdizione su un caso particolare.