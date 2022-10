FakeApp, il sito che crea audio con le voci di Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Gerry Scotti Per creare un audio con una celebrity italiana bastano pochi minuti. Al momento le opzioni sono ancora poche ma la piattaforma offre 150 dollari a chi vuole creare una nuova voce.

“Ho sempre tifato Inter”, Silvio Berlusconi. “Il Milionario era una farsa e odio il riso, meglio la pasta”, Gerry Scotti. “Il Signore degli Anelli è un palla tremenda, meglio I Diari della motocicletta”, Giorgia Meloni. Ognuna di queste dichiarazioni potrebbe meritare un titolo. Ognuna potrebbe sollevare proteste, critiche o cause legali. E ognuna di queste dichiarazioni è falsa. Le abbiamo create tutte con FakeYou, la piattaforma che è in grado di riprodurre qualsiasi tipo di voce.

Negli ultimi giorni brevi estratti di queste voci hanno cominciato a girare sui social. Spesso si tratta di commenti ironici, frasi improbabili messe in bocca a personaggi famosi o talmente fuori contesto da risultare poco credibili. Ma basterebbe poco per creare degli audio molto più pericolosi. Sul portale è possibile anche creare video fake, ma le possibilità sono ridotte e gli esiti non esattamente realistici.

Pensate a cosa succederebbe se in questi giorni arrivasse nella segreteria della Lega un audio di Giorgia Meloni dove scarica Matteo Salvini o dove dichiara che il suo piano per la politica estera è quello di smettere di sostenere Kiev. O ancora pensate cosa potrebbe accadere se qualcuno utilizzasse la sua voce per ottenere informazioni riservate in una telefonata con la segreteria del ministero.

Perché è tornato virale

Il portale non è nuovo. La data di creazione del dominio di FakeYou.com risale al 2002, e delle informazioni che si possono trovare sembra che sia stato aggiornato nel settembre del 2021. Dall’analisi su Google Trend si vede come il flusso delle ricerche abbia toccato il picco nella primavera del 2022. Negli ultimi giorni questo sito è tornato virale grazie a una serie di video pubblicati su TikTok e Twitter.

FAKEYOU | Pannello principale di FakeYou. In questo caso l’applicazione ha dato un risultato fallato: dopo l’audio originale infatti ci sono una serie di suoni extra

Come funziona FakeYou

Per creare una voce bastano due passaggi. Si seleziona una voce nel campionario presente in archivio e si digita il testo. Un click e il risultato è fatto. L’archivio italiano è abbastanza ridotto, tra i personaggi più famosi si contano Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Gerry Scotti. Ma per 70 dollari è possibile campionare una voce a scelta, compresa la vostra. Scelta che comunque non vi consigliamo.

Il dietro le quinte di questa tecnologia si pia vedere nel server dedicato su Discord. Il server ha oltre 68.000 iscritti e sembra in buona salute: nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo vede circa 3.500 utenti attivi. Le prime chat in questo spazio risalgono al 2020. Qui si trovano i tutorial dove viene mostrato come creare l’archivio che poi permette all’intelligenza artificiale di creare la voce partendo solo dal testo.

Per ogni nuova voce infatti bisogna campionare dei suoni e catalogarli. Attività non semplice, tanto che viene anche pagata direttamente da FakeYou. Ogni nuova voce infatti permette di guadagnare 150 dollari. E, come spiega FakeYou, in Italia c’è bisogno di allargare il catalogo: “Ti pagheremo per aiutarci a costruire voci! Non abbiamo ancora abbastanza voci in questa lingua. Aiutaci a costruire i tuoi personaggi preferiti. Unisciti al nostro Discord e ti insegneremo come. Ti pagheremo anche $150 USD a voce!”.