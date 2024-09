La foto dell’Ufo abbattuto in Canada è stata pubblica: nessuno capisce cosa sia l’oggetto “Yukon”

video suggerito

A cura di Valerio Berra

C’è un vecchio adagio nella lunga storia degli avvistamenti Ufo, o Uap come vengono adesso. Tutti gli Ufo appaiono sempre davanti a chi ha in mano fotocamere pessime. La foto pubblicata dal media canadese CTVNews fa perfettamente parte di questa categoria. È una foto scattata a un documento fotocopiato, in bianco e nero dove al centro si vede un cerchio luminoso con un tondo scuro all’interno e una piccola linea che lo collega all’esterno.

Non è un’immagine farlocca sbandierata da qualche mitomane ma l’unico documento emerso di un oggetto volante non identificato abbattuto nella regione dello Yukon, in Canada. CTVNews è riuscita ad ottenerla grazie a una richiesta di accesso agli atti. L’oggetto ritratto nella foto è stato abbattuto l’11 febbraio del 2023 da un caccia F-22 degli Stati Uniti. Visto il luogo in cui è stato abbattuto, CTVNews ha definito il protagonista della foto come “oggetto Yukon”.

La saga dei palloni spia cinesi

L’abbattimento dell’oggetto “Yukon” è avvenuto in un momento abbastanza delicato per i cieli del Nord America. In quei giorni infatti sopra gli Stati Uniti era stato avvistato un pallone-spia, un pallone aerostatico attaccato a una stazione piena di sensori che può essere utile per diversi scopi. Secondo diverse ricostruzioni, il pallone spia era di fabbricazione cinese. Dopo pochi giorni il pallone è stato abbattuto mentre si trovava sulle coste del South Carolina.

Non sono mai state chiarite del tutto le circostanze che hanno portato questo pallone spia sopra gli Stati Uniti. Con buona probabilità si è trattato in qualche misura di un errore di rotta, data la viabilità dell’oggetto è difficile pensare che Pechino credesse di farlo passare inosservato. Dopo il suo abbattimento, sono stati fatti esplodere altri tre oggetti “non identificati”. Uno di questi è proprio lo Yukon.

CTVNews | La foto originale del documento dove è emerso l'oggetto Yukon

L’analisi delle immagini dell’oggetto “Yukon”

L’immagine che ci è arrivata dello Yukon non è molto chiara. Anzi. Guardandola così potrebbe essere tutto. Secondo un report del Pentagono dovrebbe essere un “piccolo pallone metallico” a cui sotto è ancorato un “carico utile”. Secondo questa descrizione quindi l’oggetto sembra essere ripreso da sotto, con un’inquadratura in cui si vede la circonferenza del pallone più chiara del carico che trasporta.

In ogni caso questa è la prima volta che l’immagine è stata pubblicata. Nel 2023 lo stop alla pubblicazione era arrivato direttamente dal Dipartimento della Difesa Nazionale. In una nota del 15 febbraio si legge: “Dato l'attuale contesto pubblico e le dichiarazioni relative alla natura dell'oggetto, la pubblicazione dell'immagine potrebbe creare più domande”. In effetti a oltre un anno di distanza non è andata molto diversamente.