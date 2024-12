Grandi e misteriosi droni sorvolano i cieli USA, Trump: “Cosa sono? Spiegate o abbatteteli”

video suggerito

A cura di Andrea Centini

Lo screenshot di un video condiviso su X

A partire da novembre i cieli di alcuni Stati degli USA risultano particolarmente affollati, dato che continuano a susseguirsi avvistamenti di grandi e misteriosi droni da parte dei residenti. Tra quelli principalmente coinvolti New Jersey, New York, Pennsylvania, Maryland e Connecticut, come riportato dalle principali agenzie di stampa. Molti cittadini sono preoccupati dalla situazione e hanno chiesto alle autorità di avviare indagini appropriate per capire di cosa si tratti. Questi droni, come mostrano alcuni dei video virali diffusi sui social network, sembrano avere dimensioni decisamente maggiori dei piccoli velivoli utilizzati per hobby, ad esempio per scattare foto. Alcuni hanno affermato che sono grandi come “piccole auto” (un paio di metri di lunghezza) e in certi casi si muovono in gruppo.

Sebbene la Casa Bianca ha affermato che al momento non c'è alcuna prova che questi velivoli rappresentino una “minaccia per la sicurezza nazionale o pubblica” o che abbiano legami con i Paesi stranieri, è chiaro che qualcosa di anomalo sia in corso. Non a caso ha iniziato a indagare anche l'FBI, dopo aver ricevuto migliaia di segnalazioni sia da semplici cittadini che dalle forze dell'ordine, soprattutto di avvistamenti notturni. In alcuni casi sono state prese contromisure significative; la Federal Aviation Administration (FAA), l'agenzia federale statunitense deputata a regolamentare l'aviazione civile, ha infatti emesso restrizioni di volo si obiettivi sensibili, come la base militare Picatinny Arsenal in New Jersey e sul Trump National Golf Club Bedminster, dove sono stati rilevati i quadricotteri. Sembra che diversi di questi velivoli abbiano sorvolato una base della Guardia Costiera a Staten Island, ma non ci sono conferme in tal senso.

I droni misteriosi sono sicuramente stati avvistati sulla Naval Weapons Station Earle, una base militare a Colts Neck (New Jersey) e su altri centri miliari nelle vicinanze. "Sebbene non siano state identificate minacce dirette all'installazione, possiamo confermare molteplici casi di droni non identificati entrati nello spazio aereo sopra la Naval Weapons Station Earle", ha dichiarato alla CBS un portavoce della base militare. "La base resta pronta a rispondere a qualsiasi rischio potenziale, sfruttando solide misure di sicurezza e capacità di rilevamento avanzate", ha aggiunto il portavoce. Gli avvistamenti sulle basi militari stanno alimentando teorie del complotto, in particolar modo sul possibile coinvolgimento di potenze straniere.

Ciò che è certo è che la situazione ha innescato anche la dura reazione di Donald J. Trump, il 47esimo presidente (eletto) degli Stati Uniti che si insedierà il prossimo anno alla Casa Bianca, più precisamente il 20 gennaio. In un post sul suo social network Truth ha scritto che che gli avvistamenti di droni misteriosi stanno avvenendo tutto il Paese, poi ha puntato il dito contro l'amministrazione Biden-Harris che starebbe nascondendo qualcosa. “È possibile che questo accada davvero senza che il nostro governo ne sia a conoscenza? Non credo! Date chiarimenti al pubblico, e subito. Altrimenti, abbatteteli!!! DJT”. Sul social network X di Elon Musk, nato dalle ceneri del defunto Twitter, sta circolando un video in cui una persona spara in direzione di uno di questi grossi droni, ma si tratta di un falso manipolato digitalmente.

I grandi droni possono essere usati anche da semplici cittadini, tuttavia quelli con peso superiore alle 55 libbre (circa 25 chilogrammi) sono autorizzati solo per chi è dotato di una certificazione della FAA. Secondo i dati dell'agenzia ne volano soltanto 2.300 negli USA, contro i circa 2 milioni dei più piccoli usati per scopi ricreativi. Ciò significa che la FAA, in base alla segnalazione da una località ben definita, dovrebbe riuscire a identificare molto rapidamente il possibile proprietario del velivolo. Secondo le autorità la diffusione di queste notizie sta generando una sorta di panico collettivo e piccoli droni verrebbero scambiati per grandi, così come aerei ed elicotteri. Diversi droni di dimensioni significative vengono utilizzati anche per scopi commerciali e in agricoltura, ma i numeri e le posizioni risultano comunque anomali.

Una certezza è che non si tratta di droni militari, come confermato da un portavoce del Pentagono durante una conferenza stampa. Nessuno degli oltre 11.000 droni in dotazione a esercito, marina e aviazione degli USA è stato coinvolto in questi misteriosi avvistamenti. Il senatore Andy Kim ha tuttavia affermato che questi velivoli escono ogni notte su alcune zone del New Jersey e si comportano in modo “strano”, a volte sorvolando le case in formazione. I residenti gli hanno riferito che quando provano ad avvicinarsi con un elicottero per vedere da vicino di cosa si tratti, i droni spengono le luci e vanno via. Anche se per ora le autorità confermano che non ci sono minacce per la sicurezza nazionale e i cittadini, continua ad crescere il numero di esponenti politici che chiede una spiegazione rapida e definitiva su ciò che sta accadendo. Il mistero, al momento, resta.