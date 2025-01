Perché ora su Instagram seguite Donald Trump e JD Vance: la risposta è molto semplice

video suggerito

A cura di Valerio Berra

Nelle ultime ore ha iniziato a spargersi un panico forse un po' fuori controllo sui social, soprattutto su Instagram. In molti stanno pubblicando screenshot e messaggi di allarme perché nel loro feed sono comparsi contenuti che non avevano mai scelto di seguire. Più nello specifico parliamo dei profili social di Donald Trump e JD Vance.

La tesi del complotto è quella più diffusa. Molti account stanno accusando Meta di aver costretto milioni di persone a seguire in automatico i profili di Donald Trump e JD Vance da quando sono diventati presidente e vice-presidente degli Stati Uniti. La cerimonia ufficiale di insediamento si è tenuta il 20 gennaio. Non è così, e non è certo un segno della svolta trumpiana di Mark Zuckerberg. La spiegazione è molto, molto più semplice. E forse gli utenti che sono abituati a seguire su X gli account presidenziali conoscono già la risposta.

Il problema degli account istituzionali

Il governo degli Stati Uniti ha una serie di account ufficiali sui social. Sono account che hanno nomi standard che rimangono sempre gli stessi, mandato dopo mandato. Nello specifico l’account del presidente degli Stati Uniti si trova sia su X che su Instagram come @POTUS (President of The United States). Quello del vice-presidente come @VP (Vice President). Quello della First Lady come @FLOTUS (First Lady of the United States).

Oltre a questi account istituzionali, ci sono ovviamente gli account personali di chi ricopre la carica. Ogni quattro anni, salvo intoppi, questi account quindi vengono tutti riassegnati. Il materiale presente viene cancellato e la gestione affidata ai team che seguono le nuove figure istituzionali. Nel caso in cui il presidente venga riconfermato il passaggio è meno brusco. Tutto il materiale pubblicato dall'inquilino precedente viene salvato su account archivio. Se volete rivedere i post di Joe Biden li trovate su @potus46archive.

Il problema, come potete capire, è già risolto. Chi si è ritrovato a seguire Trump o Vance (Melania non ha ancora pubblicato nulla) seguiva Joe Biden e Kamala Harris sulle loro pagine istituzionali e non su quelle personali. Forse possiamo parlare di una procedura un po’ frettolosa, Meta potrebbe mandare una notifica in questi casi. Ma certo siamo ben lontani da un complotto.