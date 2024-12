video suggerito

Svelato il mistero dei droni in New Jersey: non sono Ufo, bastava alzare prima gli occhi al cielo Negli ultimi giorni i social si sono riempiti con migliaia di video di luci non identificate che attraversavano i cieli del New Jersey. Alla fine la spiegazione è stata molto semplice: non si trattava di Ufo (più correto Uav) ma di oggetti che si possono avvistare tranquillamente nei nostri cieli. Il problema è solo che forse sono diventati un po' troppi.

A cura di Valerio Berra

Negli ultimi giorni è successo qualcosa di molto strano negli Stati Uniti. E non nei cieli, ma tra gli smartphone usati per diffondere la notizia dell’invasione dei droni in New Jersey. Se provate a guardare sui social citando chiavi di ricerca semplici come droni+new jersey vi troverete davanti a migliaia di contenuti pieni di luci che si muovono nel cielo e video di spiegazioni caricati da autoproclamati esperti.

Le domande sono state tante. A un certo punto è intervenuto anche Donald Trump proponendo soluzioni decisamente drastiche. Alla fine le segnalazioni, bollate spesso come semplici psicosi, sono state prese sul serio, tanto che è intervenuto anche John Kirby, il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale. La risposta delle autorità dopo l’analisi di oltre 5.000 segnalazioni è stata ai limiti dello sconforto: non è niente di irregolare.

Da dove arrivano i droni avvistati in New Jersey

Nessun alieno. Nessuna invasione. Ma nemmeno nessuna campagna di spionaggio partita da una nave madre iraniana. Semplicemente le luci avvistate nei cieli del New Jersey c’erano sempre state. Secondo Kirby di circa 5.000 segnalazioni di Ufo (più corretto Uav), oggetti volanti non identificati, alla fine solo 100 hanno avuto bisogno di ulteriori indagini per capire la loro provenienza. La maggior parte erano luci di aerei in fase di decollo o atterraggio, luci di droni regolarmente registrati, satelliti o altri corpi celesti.

Riporta il New York Times: “Valutiamo che gli avvistamenti fino ad oggi includono una combinazione di droni commerciali legali, droni di appassionati e droni delle forze dell'ordine, nonché aerei a pilotaggio remoto, elicotteri e persino stelle che sono state erroneamente segnalate come droni”. Non solo. Come abbiamo avuto modo di vedere, spesso a queste segnalazioni si aggiungevano anche immagini create in computer grafica o video pubblicati fuori contesto.

E tutto il resto? Suggestioni. Piscosi. Condizionamento mediatico. Senti parlare di una cosa e ti sembra di vederla. Al momento sembra questa l’ipotesi più credibile o almeno la più vicina alla realtà. Lo scrive anche Mick West, scrittore esperto di teorie della cospirazione. Sempre al New York Times: “Vedi qualcosa nel cielo, hai sentito storie sul fatto che siano droni, quindi pensi che forse sia un drone”.

Cosa sono le luci del New Jersey

I punti sono due quindi. Da una parte i cieli degli Stati Uniti si stanno riempiendo di luci. I droni in effetti rientrano tra gli oggetti avvistati ma si tratta di oggetti regolari e registrati. Dall’altra le persone da quando è iniziata questa storia stanno guardando di più verso il cielo, un cielo che non sempre sono in grado di decifrare. Vi lasciamo sotto uno dei tanti video da milioni di views da cui è nata la notizia.