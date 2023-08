La foto dello strano punto interrogativo catturato dal telescopio James Webb: “Non capiamo cosa sia” Il colore rosso indica che l’oggetto fotografato è molto lontano. Il James Webb Telescope infatti è in grado di catturare oggetti anche se a grande distanza, riesce a scrutare galassie lontane 13,4 milioni di anni luce.

A cura di Elisabetta Rosso

NASA | Lo scatto pubblicato dall’ESA

Il James Webb Space Telescope dovrebbe cercare risposte nello spazio profondo eppure, a volte, trova nuove domande. Il telescopio ha infatti catturato un enorme punto interrogativo color rosso, e nessuno sa cosa sia. Mercoledì il team dell'Agenzia spaziale europea ha pubblicato l'immagine. Si vedono due giovani stelle in formazione a 1470 anni luce dalla Terra nella costellazione della Vela. Si chiamano Herbig-Haro 46/47, poco sotto compare il punto interrogativo sospeso, sullo sfondo si apre invece lo spazio profondo. I ricercatori non sono ancora riuscirci a capire di cosa si tratti. “Probabilmente è una galassia lontana, o galassie potenzialmente interagenti. Le loro interazioni potrebbero aver causato la forma distorta del punto interrogativo", ha spiegato a Space.com il team dello Space Telescope Science Institute di Baltimora.

Il colore rosso indica che l'oggetto fotografato è molto lontano. Il James Webb Telescope infatti è in grado di catturare oggetti anche se a grande distanza, riesce a scrutare galassie lontane 13,4 milioni di anni luce, quando l'universo aveva appena 420 milioni di anni. "Questa potrebbe essere la prima volta che vediamo qualcosa del genere", hanno spiegato i ricercatori, “sarebbe necessario un ulteriore follow-up per capire di cosa si tratti con certezza. Webb ci sta mostrando molte nuove galassie lontane, quindi c'è tanto nuovo lavoro da fare!"

La possibile fusione di due galassie

Matt Caplan, professore di fisica presso l'Illinois State University, ha aggiunto a Space.com che l'oggetto potrebbe essere la fusione di due galassie. "Le parti distinte potrebbero facilmente essere la fusione di galassie sullo sfondo, con l'area superiore del punto interrogativo che fa parte di una galassia più grande che viene interrotta."

Non solo, “considerando il colore di alcune delle altre galassie sullo sfondo, la fusione potrebbe essere una spiegazione plausibile. Spesso sono processi caotici, e gli oggetti a doppio lobo con code sinuose che si estendono lontano dai centri compaiono molto spesso durante la fusione di due galassie."

Il James Webb Telescope

Il telescopio spaziale James Webb è il più potente al mondo, è stato lanciato nello spazio nel dicembre 2021 su un razzo Ariane 5 dell’ESA da Kourou, nella Guyana francese. È invece entrato in orbita a gennaio 2022. Il suo specchio principale è composto da 18 segmenti esagonali, realizzati in berillio placcato in oro che, combinati, creano uno specchio di 6,5 metri di diametro

Il telescopio deve rimanere al freddo, al di sotto dei 50 gradi Kelvin (-223 °C) per poter osservare i deboli segnali nello spettro infrarosso senza interferenze da altre fonti di energia termica, è dispiegato in un’orbita solare vicino al punto Lagrange Sole-Terra L2, a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, dove il suo scudo solare a cinque strati lo protegge dal riscaldamento del Sole, della Terra e della Luna.