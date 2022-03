La cuoca tiktoker ucraina Adrianathrr racconta sui social la paura della guerra Sono gli stessi follower a chiederle informazioni, interessati a comprendere cosa vuol dire vivere da vicino la guerra nel 2022. Ecco quindi che Andriana utilizza video, storie e messaggi per riportare quello che stanno vivendo amici e famigliari in pieno conflitto bellico.

A cura di Lorena Rao

La guerra in Ucraina non è un tema che appartiene solo ai giornali. Diversi sono i content creator, soprattutto di origine ucraina, che utilizzano i propri canali social per raccontare cosa sta succedendo nel paese e chiedere supporto alla community. Tra questi vi è Andriana "Adrianathrr" Kulchytska, cuoca celebre soprattutto su TikTok. Andriana ha viaggiato per l'Europa, prima di fermarsi in Italia. La sua famiglia è invece ancora in Ucraina, succube dei bombardamenti e degli attacchi da parte delle forze militari russe.

Sono gli stessi follower a chiederle informazioni, interessati a comprendere cosa vuol dire vivere da vicino la guerra nel 2022. Ecco quindi che Andriana utilizza video, storie e messaggi per riportare quello che stanno vivendo amici e famigliari in pieno conflitto bellico. "La mia famiglia sta bene, però sono state buttate delle bombe a 10 km da casa dove abitano i miei parenti. È una cosa assurda parlare di tutto ciò nel 2022 e preoccuparsi per i tuoi cari, non sapendo come finirà questa giornata per loro" risponde la cuoca tiktoker a uno dei messaggi ricevuti in DM. Parole crude, terribili, che però aiutano a sensibilizzare e a rendere più reale quanto visto nei telegiornali e nelle testate online. Un modo, insomma, per innescare l'empatia verso coloro che stanno vivendo in prima persona la guerra che ha sconvolto il 2022, a seguito di una pandemia ancora in corso.

Tra le altre content creator di origine ucraina attive sul tema della guerra vi è Ameli, baby star che ha pubblicato di recente su YouTube una live performance di "I Draw My Life", canzone in italiano in cui racconta la sua storia e l'impatto della guerra sulle nuove generazioni, ancora una volta messe alla prova da eventi che saranno Storia. "Quando il mondo è violento, il futuro cadrà", canta Ameli. La canzone ha superato il milione di visualizzazioni in questi giorni.