La coppia beccata dalla kiss cam al concerto dei Coldplay è diventata un videogioco

Quello che sembrava solo un momento imbarazzante catturato da una kiss cam durante un concerto dei Coldplay è diventato un caso virale. La scena — due persone che cercano goffamente di sottrarsi alla telecamera tra il divertimento generale — è diventata un meme e, infine, anche videogioco. Si chiama Coldplay Canoodle ed è disponibile gratis online.

Le meccaniche sono molto semplici: nei panni dell’addetto alla kiss cam, bisogna scovare la famigerata coppia tra la folla pixellata di un concerto. Il tutto muovendo il cursore del mouse da una parte all’altra dello schermo. Ogni volta che la coppia viene individuata, parte una Gif che riproduce la loro reazione e si ottengono punti. Un’idea tanto assurda quanto geniale, che racconta meglio di mille tweet quanto questa storia abbia conquistato la rete.

Coldplay Canoodle è accessibile gratis direttamente via browser: basta una connessione e il link alla pagina ufficiale per iniziare a cercare la coppia ormai virale tra centinaia di spettatori digitali.

Quando l'imbarazzo si fa virale

Tutto è cominciato durante una tappa del tour dei Coldplay a Boston. Come da tradizione, le telecamere del maxi-schermo inquadrano le coppie per immortalare baci teneri tra il pubblico. Ma in questo caso, i due protagonisti hanno attirato l’attenzione per la loro buffa reazione: prima il terrore nei loro occhi, poi lui si nasconde dietro balconata, lei si mette di spalle. Una scena di pochissimi secondi, che però è bastata per scatenare una vera e propria caccia all’identità sui social.

Secondo le ricostruzioni del web, le due persone sono l'amministratore delegato e la responsabile delle risorse umane di un’azienda americana tecnologica, Astronomer. Lo svelamento delle loro identità ha avuto ripercussioni non solo sulla loro vita professionale, ma anche su quella privata. La loro è una relazione extraconiugale.

Intanto Chris Martin, leader dei Coldplay, ha scherzato sulla vicenda durante le tappe successive del concerto: “Se dovete nascondervi, fatelo ora”, ha detto sorridendo prima di attivare le telecamere tra il pubblico. E non solo: anche gli Oasis si sono uniti alla derisione pubblica della "kiss cam", scherzando dal palco durante un concerto con la frase “Qui potete limonare chi volete”, diventata subito virale.

Non si tratta solo di ironia, però. La storia della coppia scoperta dalla kiss cam dei Coldplay ha sollevato questioni etiche sulla privacy e la fragilità della propria identità nel contesto internettiano. Tuttavia, ad ottenere maggiore visibilità e clamore sono i meme e, a questo punto, anche i videogiochi.