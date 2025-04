La constatazione amichevole (ex CID) diventa digitale: cosa cambia in caso di incidente stradale

video suggerito

La constatazione amichevole di incidente (CAI, ex CID) si avvia verso la digitalizzazione: il modulo da compilare in caso di sinistro dai conducenti dei veicoli coinvolti è disponibile anche in formato elettronico online, via web e tramite app. La novità, introdotta dal regolamento IVASS, semplifica e velocizza la procedura di denuncia, mantenendo la possibilità di utilizzare il modello cartaceo.

A cura di Valeria Aiello

La constatazione amichevole di incidente (CAI, ex CID) diventa digitale: il modulo da compilare in caso di sinistro dai conducenti dei veicoli coinvolti è disponibile anche online in formato elettronico, accessibile via web o tramite app messe a disposizione dalla propria compagnia di assicurazione. La novità, introdotta con l’entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 56 del 25 marzo 2025, semplifica e velocizza la procedura di denuncia, pur mantenendo la possibilità di utilizzare il modello cartaceo (modulo blu).

Constatazione amichevole di incidente (ex CID): da quando si compila online

La constatazione amichevole di incidente (CAI, ex CID) in formato elettronico può essere compilata online, via web o tramite app, già da subito e inviata alla propria compagnia assicurativa nel caso in cui questa abbia già introdotto questa possibilità per i propri clienti, fermo restando che le imprese assicuratrici hanno 12 mesi di tempo per adeguarsi ai nuovi obblighi, a partire dall’entrata in vigore del Regolamento IVASS con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (7 aprile 2025).

Per i conducenti non è però obbligatorio utilizzarla, essendo stata mantenuta anche la possibilità di compilare il modulo cartaceo. La constatazione amichevole di incidente digitale viene infatti introdotta come alternativa al modello cartaceo, non sostituendo la compilazione del modulo blu, né incide sugli effetti delle dichiarazioni e la loro valenza probatoria. Al contempo, la sua messa a disposizione online del CAI digitale punta a favorire il processo di digitalizzazione, accelerando i tempi per l’acquisizione dei dati e agevolandone la trasmissione telematica, in funzione non solo di una maggiore efficienza dei processi di gestione e liquidazione dei sinistri, ma anche in un’ottica antifrode.

Come si compila la nuova constatazione amichevole digitale

La constatazione amichevole di incidente (CAI) in formato digitale può essere compilata online dai conducenti dei veicoli coinvolti (anche se non proprietari) nei sinistri senza danni alle persone, direttamente tramite app o portale web della compagnia di assicurazione (un modulo per , semplificando e velocizzando la denuncia di sinistro.

Per compilare la constatazione amichevole di incidente in formato elettronico occorre:

accedere alla piattaforma digitale , tramite app o al portale web, della compagnia assicurativa, con smartphone, tablet o smartphone ;

, tramite app o al portale web, della compagnia assicurativa, con smartphone, tablet o smartphone ; inserire i dati dell’incidente nelle sezioni relative alla data, ora e luogo del sinistro, danni e eventuali testimoni;

nelle sezioni relative alla data, ora e luogo del sinistro, danni e eventuali testimoni; descrivere la dinamica dell’incidente , selezionando le circostanze del sinistro tra le opzioni predefinite e, se necessario, aggiungendo una descrizione dettagliata o delle foto.

, selezionando le circostanze del sinistro tra le opzioni predefinite e, se necessario, aggiungendo una descrizione dettagliata o delle foto. sottoscrivere il documento elettronico , firmandolo tramite sistemi di autenticazione digitale come Spid o Carta d’Identità elettronica (entrambi i conducenti)

, firmandolo tramite sistemi di autenticazione digitale (entrambi i conducenti) inviare il modulo sottoscritto: una volta completo di firme, il modulo di denuncia del sinistro può quindi essere trasmesso in via telematica tramite la funzione di invio dell’app o del portale web, e scaricarne una copia conforme al documento trasmesso