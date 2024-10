video suggerito

La clonazione della pecora gigante: lo strano esperimento per cui un uomo è stato condannato a sei mesi Un allevatore del Montana ha creato esemplari enormi per poi venderli alle riserve private di caccia. Ha utilizzato i geni delle pecore Marco Polo che possono pesare più di 135 chili e avere corna lunghe più di un metro e mezzo.

A cura di Elisabetta Rosso

Arthur "Jack" Schubarth ha 81 anni, è un allevatore del Montana, ed è stato condannato a sei mesi di carcere per aver clonato una pecora gigante. Facciamo un passo indietro. Schubarth dal 1987 lavora nel settore della caccia, e da anni è il proprietario della Sun River Enterprises LLC, un ranch di bestiame di 87 ettari. Il suo lavoro è acquistare pecore di montagna, capre e ungulati per poi venderli alle riserve private dove gli animali in cattività vengono cacciati per sport. Più sono grandi più sale il prezzo. E così Schubarth dopo aver importato illegalmente parti di pecore Marco Polo dal Kirghizistan crea un clone, un esemplare maschio chiamato Montana Mountain King o MMK.

"Si è trattato di un piano audace per creare specie ibride di pecore di grandi dimensioni da vendere e cacciare come trofei", ha spiegato in una nota la Divisione per l'ambiente e le risorse naturali (ENRD) del Dipartimento di Giustizia. I maschi dell'argali Marco Polo possono pesare più di 135 chili, e avere corna lunghe più di un metro e mezzo. Questi esemplari, delle montagne del Pamir, nell'Asia centrale, sono protetti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES). Non solo, nel Montana sono proibiti per proteggere le pecore autoctone dalle malattie e per impedire la creazione di ibridi.

Il caso della pecora gigante clonata

Schubarth avrebbe importato illegalmente parti del corpo della pecora argali Marco Polo dal Kirghizistan e poi inviato il materiale genetico a un laboratorio per creare embrioni clonati, secondo quanto riportato dai documenti del tribunale. Il primo esemplare, Montana Mountain King, è poi stato utilizzato per fecondare altre pecore. Come spiegano i documenti del tribunale Schubarth avrebbe venduto lo sperma di MMK insieme a pecore ibride a tre persone in Texas. Anche un residente del Minnesota ha portato le sue pecore al ranch di Schubarth per farle inseminare. Sembra che un esemplare sia stato venduto a 10.000 dollari.

Cosa succederà ora a Schubarth e MMK

L'allevatore è stato condannato a sei mesi di reclusione. Il giudice del tribunale distrettuale, Brian Morris, ha spiegato che la sentenza vuole frenare le clonazioni illegali e "la modifica della composizione genetica delle creature del pianeta". Oltre alla pena detentiva, Schubarth dovrà pagare una multa di 20.000 dollari e un risarcimento da 4.000 dollari alla US Fish and Wildlife Foundation.

"Ho lasciato che la mia lucidità fosse offuscata dall'entusiasmo e ho cercato qualsiasi area grigia nella legge per creare le pecore migliori che potessi per questa industria ovina", ha detto Schubarth. "La mia famiglia non è mai stata al verde ma ora lo siamo. Dovrò lavorare per il resto della mia vita per riparare a tutto quello che ho fatto".

Montana Mountain King ora è stato confiscato dall'US Fish and Wildlife Service e verrà trasferito in uno zoo, ha spiegato Richard Bare, agente speciale del servizio per la fauna selvatica.