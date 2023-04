Kobo ha appena lanciato un abbonamento “all you can read”, e il costo è anche onesto L’azienda potrebbe diventare un concorrente dei Kindle per Amazon, al momento sono disponibili 1,3 milioni di ebook e 100.000 audiolibri.

A cura di Elisabetta Rosso

Tutti i libri incastrati in uno schermo, è questa la filosofia di Kobo, che ha lanciato il servizio Kobo Plus per mettere a disposizione ebook e audiolibri illimitati. Con un catalogo in continuo aggiornamento potrebbe rappresentare un vero rivale per Amazon. Spinge verso la lettura digitale, che non è mai riuscita a smarcarsi dalla versione cartacea acquistando una dignità a sé, al tempo stesso investe sul successo degli audiolibri che invece hanno conquistato il grande pubblico prendendosi di diritto una buona fetta di ascolti.

Come funziona il pacchetto Kobo Plus

Per leggere i libri basta accedere agli e-reader di Kobo o alle app iOS, Android, e desktop dell'azienda. Non è nemmeno necessario essere connesso al Wi-Fi per leggerli, in una FAQ Kobo ha spiegato "puoi leggere un massimo di 15 libri Kobo Plus mentre sei offline per un periodo di 30 giorni". La società ha proposto ai clienti due pacchetti all inclusive, uno da 7,99 dollari al mese o per tutti gli e-book, o per tutti gli audiolibri, con 9,99 dollari si può invece avere un’offerta illimitata di entrambi i prodotti.

Se si hanno letture diciamo non troppo mainstream può essere un problema. Nonostante il manifesto di Kobo sia di offrire la biblioteca del mondo a portata di click non è esattamente così. C’è una rassegna interessante, ma all’appello mancano quei manuali o romanzi meno famosi. Il catalogo, ancora in aggiornamento, potrebbe però essere arricchito in corsa con nuovi titoli. La libreria di Kobo, accessibile agli abbonati, include 1,3 milioni di ebook e 100.000 audiolibri, Amazon propone invece nel suo pacchetto Kindle Unlimited più di tre milioni di titoli digitali. Per eguagliare il colosso, Kobo dovrà arricchire le su rassegna. La società però ha sottolineato che ogni mese aggiungerà nuovi e-book e audiolibri scaricabili sull’app.