Ora esiste una cover per riportare le tastiere fisiche sugli smartphone: come funziona Clicks La società Clicks Technology ha lanciato una cover munita di tastiera che si attacca direttamente allo smartphone. Chi è riuscito a provarla dice che il feeling non è male. Il problema è il costo, non certo economico.

A cura di Valerio Berra

Forse ci sono persone fra i lettori di questo articolo che non hanno mai avuto un telefono con i tasti. Quando il touchscreen si è allargato fino a raggiungere i bordi dello smartphone le tastiere sono scomparse. Sia quelle con pochi tasti che dovevano essere digitati più volte per incastrare le lettere nell’algoritmo del T9 sia quelli che puntavano su una tastiera completa con lettere e simboli. Ora però c’è una cover che punta a far rinascere quello che il mercato ha cancellato. Si chiama Clicks.

La società Clicks Technology ha presentato una cover per iPhone che include anche una tastiera quasi completa. C’è tutto il necessario: lettere dell’alfabeto, simboli, invio e barra spaziatrice. La tastiera si inserisce sotto una cover e dalle anteprime sembra che si colleghi direttamente con la presa di iPhone. Immaginiamo quindi che esista un modello con presa Lightning per i vecchi modelli e con presa Usb-C per gli iPhone dal 15, come deciso dall’Unione Europea.

Come funziona la tastiera Clicks

L’idea di inserire una tastiera in uno smartphone che non l'ha mai avuta può non sembrare la trovata migliore dell’anno. Eppure quelli che sono riusciti a provarla al Ces di Las Vegas hanno restituito pareri ottimi. Soprattutto per la possibilità di inserire e programmare delle scorciatoie da tastiera. Vero anche che alla fiera non c’era molto da provare oltre a questa tastiera e all’assistente basato sull'intelligenza artificiale Rabbit.

La tastiera infatti permette di estendere lo schermo dello smartphone. Questo può diventare interessante quando facciamo una ricerca su Google, mentre siamo su un social o anche solo quando scriviamo un messaggio per vedere una porzione maggiore di conversazione. Per farlo però dobbiamo convivere con un dispositivo che si allunga ancora di qualche centimetro, mettendo a dura prova la tenuta delle nostre tasche.

Quanto costa la tastiera Clicks

Forse i dubbi sull’utilità di questa tastiera possono essere spazzati via dal prezzo. Il costo della tastiera Clicks è stato fissato a 139 dollari. Per adesso sul sito è in vendita in due colori: grigio e giallo. Sotto le foto il produttore specifica: “L’iPhone non è incluso”.