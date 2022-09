Jeff Bezos fuori dal podio: ora è (solo) il quarto uomo più ricco del mondo Il patrimonio del fondatore di Amazon arriva a 151, 9 miliardi di dollari. Negli ultimi giorni ha perso 9,8 miliardi di dollari a causa del crollo del mercato azionario.

A cura di Valerio Berra

Un passo indietro. Jeff Bezos non è più tra i tre uomini più ricchi del mondo. Secondo la classifica di Forbes il patrimonio del fondatore di Amazon è stimato attorno ai 151, 9 miliardi di dollari. Lontanissimo dai 272,7 miliardi di dollari che permettono a Elon Musk di guidare saldamente la classifica. Ma lontano anche dai 154,9 miliardi di dollari di Gautam Adani che lo confinano a un quarto posto. Per la precisione, questo passo indietro riporta Bezos a novembre 2015, quando con i suoi 58,2 miliardi di dollari aveva scavalcato Carlos Slim, manager messicano.

Come noto, questa classifica è spesso soggetta a variazioni legate al mercato azionario. Nello specifico martedì 13 settembre Jeff Bezos ha subito una perdita di 9,8 miliardi di dollari. Come molti altri miliardari, anche lui è stato colpito dall’effetto dei nuovi dati sull’inflazione negli Stati Uniti, accolti con una serie di svendite di pacchetti di azioni nel mercato finanziario. Guardando agli indici, lo S&P 500 è sceso del 4,4% mentre il Nasdaq 100 del 5,5%. Anche altri patrimoni sono stati colpiti da questo calo: lo stesso Musk ha perso 8,4 miliardi di dollari.

Chi è Gautam Adani

Il secondo posto in classifica resta a Bernard Arnault, imprenditore francese cofondatore del gruppo specializzato in brand di lusso LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton SE. Il posto di Bezos ora è occupato da Gautam Adani, fondatore del Gruppo Adani, una multinazionale con sede ad Ahmedabad, in India. Classe 1962, Adani è l’uomo più ricco dell’India e le sue aziende sono impegnate in diversi settori, dalla logistica all’energia passando anche dall’agricoltura. Come Bezos e Musk, anche Adani ora sta puntando allo Spazio con la sua Adani Defence and Aerospace.