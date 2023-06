Iron Lung, perché le vendite di questo videogame sono aumentate dopo la scomparsa del sottomarino Il gioco che sta attirando l’attenzione degli utenti si chiama Iron Lung. Il suo sviluppatore ha commentato: “Ho reso Iron Lung la cosa più inquietante a cui potessi pensare, e sapere che persone reali si trovano in quella situazione in questo momento è piuttosto orribile, anche se è stata una loro scelta”.

A cura di Lorena Rao

"Un breve gioco horror in cui piloti un minuscolo sottomarino attraverso un oceano di sangue su una luna aliena". Questa è la descrizione di Iron Lung su Steam. Si tratta di un videogioco indipendente sviluppato da David Szymanski e pubblicato sulla piattaforma digitale di Valve il 10 marzo 2022. Ben oltre un anno dopo, il titolo ha visto un'impennata delle vendite, a partire dal 19 giugno 2023, giorno in cui la stampa ha iniziato a diramare la notizia della scomparsa del Titan, il sottomarino di OceanGate dedicato aspedizioni private per vedere il relitto del Titanic che si trova a circa 3800 metri di profondità tra le acque dell'Oceano Atlantico. Tendenza che poi è proseguita anche nei giorni successivi, mentre si cercava di trarre in salvataggio le cinque persone disperse del Titan. Nelle ultime ore è arrivata la conferma della morte di tutti i membri dell'equipaggio: molto probabilmente il sottomarino è imploso a poche ore dall'inizio dell'immersione.

A diramare la notizia sull'aumento delle vendite di Iron Lung è stato lo stesso Szymanski attraverso un tweet dello scorso 21 giugno. Nel post in questione, un grafico che dimostra la recente impennata di vendite che ha investito Iron Lung. "Sembra così sbagliato", ha scritto lo sviluppatore. "Ho reso Iron Lung la cosa più inquietante a cui potessi pensare, e sapere che persone reali si trovano in quella situazione in questo momento è piuttosto orribile, anche se è stata una loro scelta", ha aggiunto.

Nonostante la grafica datata, il videogioco ha raccolto molti pareri positivi su Steam. Il merito va all'atmosfera ansiogena e claustrofobica. Visuale in prima persona, un mare alieno da analizzare via sonar e fotocamera esterna, sound design da far accapponare la pelle. Un titolo minimal, essenziale, ma che riesce perfettamente nel suo intento di terrorizzare. Non è la prima volta che un titolo videoludico viene riscoperto in seguito a un evento di cronaca. Il caso più famoso è quello di Among Us, il titolo pubblicato nel 2018, che ha visto un vero e proprio boom nel 2020 con lo scoppio della pandemia. Il gioco di deduzioni sociali ha raggiunto un picco di mezzo miliardo di persone, quando era impossibile giocare e frequentare i propri amici e familiari a causa delle restrizioni per il Covid-19. La riscoperta di Iron Lung è un nuovo caso che ben evidenzia la capacità espressiva del videogioco, un medium in grado di riflettere i sentimenti della società.