Instagram down oggi, l’app non funziona: cosa sta succedendo Le prime segnalazioni in Italia sono arrivate dopo la mezzanotte. In pochi minuti sono diventate migliaia. Al momento dall’azienda non c’è stata nessuna comunicazione ufficiale. Non è chiaro se il blocco sia legato a un problema dei server o a un aggiornamento.

A cura di Valerio Berra

Il problema riguarda tutto il mondo. A partire dalla mezzanotte tra il 21 e il 22 maggio (ora italiana) Instagram ha smesso di funzionare. Il blocco è completo. Non si riesce a pubblicare nessun contenuto, non si riesce ad aggiornare il feed per vedere i contenuti degli altri utenti e non si riesce ad accedere ai nuovi messaggi. Sul portale Downdetector.it il picco delle segnalazioni inizia esattamente dopo la mezzanotte e si è impennato fino a superare le 26.000 segnalazioni. Dopo le 00:20 il numero di segnalazioni ha cominciato a calare, restando però sempre nell'ordine delle migliaia.

Secondo le proporzioni di questo portale parliamo di un dato altissimo. Se così tante persone hanno inviato una segnalazione del blocco vuol dire il down di Instagram è strutturale: l’app non funziona più. Non è un problema legato a una rete locale. Ma non solo. Guardando su Downdetector.com, la versione internazionale del portale, si può vedere come il down sia diffuso in tutto il mondo.

DOWNDETECTOR.IT | I dati sulle segnalazioni per il blocco di Instagram

Perché Instagram non funziona

Il down al momento sembra che riguardi solo Instagram. L’app fa parte del gruppo Meta, guidato da Mark Zuckerberg. In passato è successo che alcuni down fossero così strutturali che coinvolgessero tutte le piattaforme sviluppate da Meta, quindi anche Facebook e WhatsApp. Guardando i dati di Downdetector.it si può vedere come dei picchi di malfunzionamenti siano stati registrati anche per Facebook e WhatsApp, sempre dopo la mezzanotte italiana. Controllando bene i dati però possiamo dire che al momento questi numeri non sono ancora rilevanti: le segnalazioni per queste due app sono solo poche decine. Al momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali dell'azienda, non è chiaro se si tratti di un problema legato ai server o semplicemente di un aggiornamento che ha causato un blocco delle attività.