Infiltrati nella comunità Black Pill: cosa succede nei gruppi degli uomini che odiano le donne Nelle chat ci sono ragazzi che si votano al celibato, attivisti che si mobilitano per i diritti degli uomini, utenti che insultano il genere femminile considerato “pericoloso per la salute fisica e mentale degli uomini”. All’interno dei gruppi abbiamo anche letto teorie di genere estreme che giustificano lo stupro. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Rosso

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Alle donne in realtà piace essere stuprate. “Le donne sono tutte putta*e”. “Le femmine si sono evolute per essere dipendenti”, sono frasi che compaiono a intermittenza dentro le chat degli uomini che odiano le donne. Siamo stati un mese dentro i gruppi Black Pill. Su Telegram, X e Reddit abbiamo trovato diversi gruppi che vanno dai 500 ai 2000 utenti circa, se consideriamo solo il caso italiano.

I Black Pill sono gli eredi degli incel, la maggior parte di coloro che appartengono alla comunità si vedono condannati alla solitudine a causa del loro aspetto fisico. L'atteggiamento nichilista spesso porta alla radicalizzazione di alcuni membri che si sentono emarginati. I membri della pillola nera fanno parte in realtà di un ecosistema più ampio, quello della manosphere, ovvero l'insieme di forum, blog e chat che portano avanti tesi misogene e antifemministe.

All'interno delle chat le donne vengono chiamate NP, l'acronimo di Non Persone, i membri condividono teorie di genere estreme e fotografie di ragazze prese dai social, sotto tra i commenti le insultano. Chiunque può entrare nei gruppi, basta una ricerca per parole chiave. Una volta dentro vengono poi ricondivisi i link e si scende sempre più in fondo alla tana del Bianconiglio (così viene chiamata dai membri). Questo ecosistema online è sotterraneo eppure le teorie condivise non rimangono all'interno delle chat. Finiscono infatti per avvelenare il pensiero potenzialmente di chiunque. Basta guardare i commenti sotto i post dei social o i video della manosphere su TikTok per rintracciare la filosofia Black Pill.

Leggi anche Chi sono i Black Pill: gli eredi degli incel che alimentano le teorie della manosphere

Dentro le chat della manosphere

Nelle chat ci sono ragazzi che si votano al celibato, attivisti che si mobilitano per i diritti degli uomini, utenti che insultano il genere femminile considerato "pericoloso per la salute fisica e mentale degli uomini". Spesso a fare da collante all'interno dei gruppi sono i guru. Si vendono come maestri di auto aiuto e si ispirano ad Andrew Tate, blogger misogino che sul suo canale ha condiviso consigli su come picchiare e strangolare le donne (al momento sta affrontando accuse di stupro in Romania ed è sotto inchiesta penale in Florida).

Scorrendo le chat si passa da meme sessisti e battute sulle donne, a strategie di seduzione con tecniche manipolative. Non solo, nei gruppi vengono portate avanti anche teorie misogine che citano erroneamente i testi scientifici. L'obiettivo è dimostrare l'inferiorità della donna, il suo "desiderio naturale di sottomissione" fino ad arrivare a teorie che giustificano lo stupro. “Le preferenze delle donne per gli uomini psicopatici sono probabilmente correlate alle fantasie di stupro abbastanza presenti nelle donne", scrivono in chat.