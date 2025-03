video suggerito

Il video di Lorenzo: "Ho mangiato la carne di cane, esperienza macabra" Lorenzo è un creator da qualche migliaio di follower. Ha pubblicato su TikTok e Instagram una clip provocatoria in cui dice di assaggiare carne di cane in un ristorante in Corea del Sud. L'effetto è quello voluto: un'ondata di insulta e un po' di spinta con l'algoritmo. Ma a che prezzo?

A cura di Valerio Berra

Lorenzo parla davanti a una telecamera. Stringe un pezzo di carne tra due bacchette di metallo: “Questa è la carne di cane. L’odore ricorda tantissimo la carne di agnello. Molto buona”. E ancora: “Mi ricorda tanto lo spezzatino”. È a un ristorante, sembra all’estero. Spiega cosa c’è in tavola, offre altri dettagli che vi risparmiamo e poi rimanda al suo canale YouTube.

Il video funziona, più o meno. Su Instagram totalizza 70.000 visualizzazioni, su TikTok 130.000. Lorenzo è un creator con qualche migliaio di follower. I numeri più alti sono su Instagram, dove ha 12.000 follower e qualche video andato parecchio virale. 6,5 milioni di views per una clip sul pesce-pene, più tecnicamente Urechis unicinctus, e 3,5 milioni di views per una degustazione con bocconi di pesce che ancora si contorcono sul piatto.

Il video sulla carne di cane è vecchio ma la clip è stata ripubblicata su Instagram e TikTok negli ultimi giorni. Ha generato quello che con buona probabilità si aspettava l’autore: un’ondata di insulti. La clip ha toni quasi entusiasti, il video su YouTube almeno definisce l'esperienza come "macabra".

Le origini del video sulla carne di cane

Una premessa. La clip diffusa sui social è stata estrapolata da un video pubblicato su YouTube il 31 gennaio scorso. Aveva fatto giusto 863 visualizzazioni. E il video stesso risale a giugno 2024. Lorenzo dice di aver provato un ristorante in Corea del Sud dove viene servita la carne di cane. Non abbiamo conferme, ovviamente, che quella nel piatto fosse veramente carne di cane.

In Corea del Sud è possibile trovarla nei ristoranti. Almeno per ora. A gennaio 2024 il Parlamento della Corea del Sud ha vietato gli allevamenti di cani destinati al macello. 208 a favore, nessun contrario come riporta il Corriere della Sera. Il divieto entrerà in vigore ufficialmente dal 2027 ma intanto molti ristoranti hanno già iniziato ad adeguarsi. Qui trovate un servizio della BBC sui ristoranti che servono carne di cane in Corea del Sud.

Dove tracci la linea?

Il video di Lorenzo è ovviamente provocatorio. Su Instagram si leggono decine e decine di insulti. E sicuramente l’intenzione con cui è stato diffuso è proprio quella di cercare la viralità giocando su un tabù come quello della carne di cane. In Italia, e in generale nella cultura europea, cani e gatti sono solo animali da compagnia. Potete immaginare cosa succederebbe alla vostra macelleria sotto casa se domani iniziasse a vendere carne di cane.

Il video di Lorenzo si innesta però su una vecchia campagna vegetariana, nota ai social con “Dove tracci la linea?”. La domanda è: quali animali pensi sia giusto mangiare e quali no? Se con cani e gatti si gioca facile in Europa, in altri casi le sensibilità sono molto diverse. Pensate alla carne di cavallo. È alla base di parecchie ricette tipiche della tradizione italiana, da Padova a Catania ma è il suo consumo non è così tollerato in altri Paesi e anzi, in Grecia la macellazione dei cavalli è vietata dal 2020.