Il video del rider sotto il diluvio: "Scusate se il panino arriva freddo". I commenti: "Esci lo stesso" Un video di pochi secondi su TikTok ha acceso un lungo dibattito tra i commenti: è giusto ordinare cibo a domicilio quando piove? Nella clip un rider è fermo sotto la tettoia della pompa di benzina e si scusa con i clienti per il ritardo nella consegna.

A cura di Valerio Berra

Un video di 18 secondi. È ripreso da akash3rr, almeno così si chiama su TikTok. 22 anni, di Bologna. Dai video che pubblica sulla piattaforma sembra che studi ingegneria e lavori come rider per Just Eat. La clip è girata al volo, senza montaggi, sottotitoli o colonne sonore. Eppure è riuscita ad aprire un dibattito sui rider e sulle condizioni in cui devono lavorare.

Nel video si vede akash3rr al riparo sotto la tettoia di una pompa di benzina. Apre la borsa termica e mostra un panino: “Chiedo scusa a chi ha appena ordinato il Burgher King. Se ti arriva freddo è perché sta diluviando. Non te la prendere con me se arriva freddo e in ritardo. Non è colpa mia”. Il video ha raccolto quasi 500.000 visualizzazioni, con circa 800 commenti.

I commenti: “Non è un mio problema”

Il primo commento è molto secco: “Se però invece di fare il video, inizia la consegna, magari non si raffredda ulteriormente”. E su questa linea ce ne sono tanti altri: “Se il rider è in bici, in scooter o con i pattini non è un mio problema”. E ancora: “Il rider può avere un auto pure, quindi non è colpa mia se tu accetti e ti fermi perché piove”.

Certo, ci sono anche commenti più solidali: “Da ex rider, non ordino mai quando piove, dovrebbero farlo tutti…”. E il video si va a inserire anche in un piccolo trend di TikTok in cui gli utenti filmano gli acquazzoni che si stanno verificando in questi giorni e si chiedono se sia il caso o no di ordinare del cibo a domicilio. Al netto del caso dal video si chiarisce anche un aspetto che forse non è ancora molto chiaro: quando piove forte molte piattaforme bloccano la consegna.

Cosa succede alle consegne quando piove troppo forte

A spiegarlo è lo stesso akash3rr. Quando piove troppo forte l’applicazione o direttamente il capoturno possono scegliere di sospendere le consegne. Cercando in archivio, questo punto è stato nei mesi scorsi protagonista di una trattativa tra sindacati e piattaforme. Il 28 giugno i rider di JustEat avevano indetto tre giorni di sciopero proprio per protestare contro i cambiamenti delle regole sui giorni di pioggia.

Sempre secondo i sindacati Just Eat voleva passare da un blocco automatico della consegna con 5 mm di pioggia a un passaggio discrezionale. Diceva Paolo Ritrovati dell’Rsa Just Eat a Repubblica: “Ora l’azienda decide quando e se chiudere indipendentemente dalle precipitazioni, tant’è che lunedì scorso, con 23 mm di pioggia, ci ha messi a fronte di una scelta: lavorare, rischiando, oppure rinunciare volontariamente al turno e non essere pagati”.

Akash3rr ha spiegato la sua situazione in un video: “Noi abbiamo l’obbligo di accettare l’ordine a meno che non sia in ZTL, dove vanno le biciclette. Se nel tragitto si mette a piovere, mi avvio verso casa tua, io mi devo fermare se piove perché l’app e i miei coordinatori mi dicono che il servizio è temporaneamente chiuso”.

