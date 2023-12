Il trucco per sapere quante palline appendere all’albero di Natale Alcuni ricercatori hanno progettato una formula per calcolare gli addobbi necessari, esistono anche siti dove basta inserire i dati per ottenere il risultato. In questo modo non dovrete più tirare a caso in negozio: saprete subito quanti addobbi acquistare.

A cura di Elisabetta Rosso

Chi ben comincia è a metà dell'opera, soprattutto di quella natalizia. L'8 dicembre è alle porte, e la tradizione vuole che la maratona degli addobbi inizi durante il ponte dell'Immacolata. Si tira fuori l'albero, gli scatoloni in soffitta, e poi si cominciano ad appendere le palline. Si, ma quante? Ecco, in realtà esiste un'equazione per calcolare il numero esatto in base all'altezza e alla forma del proprio albero. Su internet diversi siti come Christmas Tree World o Bauble Caculator, permettono di contare gli addobbi che servono per decorare il proprio albero, esistono persino studi universitari per definire quante palline e luci utilizzare. Quindi, per scoprire il materiale necessario prima dell'8 dicembre basta una semplice equazione. Per esempio l’albero di Natale del Rockefeller Center a New York, alto 23 metri, avrebbe bisogno di oltre 2.000 palline, se è solo un metro ne basteranno invece circa 20.

La matematica delle palline

I ricercatori della Sheffield Univerisity Maths Society, hanno progettato una formula per decorare l'albero perfetto. Un albero classico da un metro e mezzo di altezza andrebbe addobbato con 31 palline, 7, 76 metri di ghirlande e 4,78 metri di luci. In cima la punta deve essere rigorosamente da 15 centimetri altrimenti si sbilancia. Per un albero di un metro, invece, basteranno 21 palline, 5,11 metri di filo, 3,14 metri di luci e una stella di 10 centimetri.

Nicole Wrightham e Alex Craig, due studenti dell'Università di Sheffield, hanno pubblicato una formula per calcolare la quantità di decorazioni natalizie necessarie per decorare un albero di Natale in base all'altezza:

Numero di palline = h √17 / 20

Basta svolgere il calcolo per scoprire il numero esatto, la formula però non considera la larghezza dell'albero.

I calcolatori automatici

Se non si vuole prendere in mano la calcolatrice, come dicevamo, ci sono diversi siti dove basta inserire le informazioni e il calcolo viene fatto in automatico. Per esempio su Bauble Calculator bisogna inserire l'altezza, e la forma (si può scegliere tra Pieno, Sottile e Matita). Non solo, considera anche la grandezza delle palline e se l'albero deve apparire "Pieno zeppo", "Intermedio" , "Minimal". Dopo aver compilato tutti i campi il risultato dice sia quante palline servono, sia quanto deve essere lungo il filo delle luci.