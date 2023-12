Sindrome dell’albero di Natale, cos’è e quali sono i sintomi dell’allergia alle decorazioni La sindrome dell’albero di Natale, conosciuta con il nome di allergia all’albero di Natale, si manifesta con sintomi come starnuti, congestione nasale e lacrimazione. Come riconoscerla e quali sono le sue conseguenze sulla salute. Possono scatenarla sia gli alberi veri sia quelli finti, ma anche le decorazioni che usiamo per l’addobbo.

A cura di Valeria Aiello

Gli alberi di Natale, vestiti di luci scintillanti e decorazioni colorate, regalano una speciale magia durante le festività natalizie. In alcune persone, gli alberi di Natale, veri o finti, possono però produrre sensazioni decisamente meno piacevoli, come starnuti, naso che cola, congestione nasale e lacrimazione. Queste reazioni possono essere riconducibili a una condizione che gli specialisti chiamano “sindrome dell’albero di Natale”, una forma allergica che è causata da minuscoli allergeni, per lo più invisibili, che di solito si annidano nell’albero ma che possono essere presenti anche nelle decorazioni che usiamo per l’addobbo.

Cos’è la sindrome dell’albero di Natale

La sindrome dell’albero di Natale, nota anche come allergia all’albero di Natale, è una condizione che può essere scatenata dall’esposizione ad allergeni, come polvere e muffe che, a seconda dei casi, possono essere trovarsi sia nell’albero stesso, (vero o finto) ma anche nelle decorazioni che usiamo per addobbarlo. Secondo l’American Christmas Tree Association, uno studio pubblicato su Annals of Allergy, Asthma and Immunology dimostra che gli alberi di Natale veri possono trasportare circa 50 diversi tipi di muffe, due terzi delle quali sono in grado di innescare reazioni simili all’allergia ai pollini.

Lo stesso articolo fa anche riferimento a un precedente studio, da cui era emerso che un albero di Natale in casa può aumentare di circa 6 volte e mezzo il numero di spore di muffa.

Come indicato, il problema non riguarda però solo gli alberi veri, ma anche quelli artificiali e le diverse decorazioni, come palline, ghirlande e le luci, che se conservate in modo improprio possono accumulare quantità significative di polvere, muffe e altri minuscoli irritanti.

Inoltre, alcuni dei materiali utilizzati nella produzione degli alberi di Natale artificiali e i suoi addobbi possono causare irritazioni alle vie respiratorie nelle persone particolarmente sensibili.

I sintomi della sindrome dell’albero di Natale

Indipendentemente dal tipo di albero di Natale acquistato, che sia vero o finto, e dal tipo di addobbo, l’esposizione agli allergeni che si annidano su di essi possono avere conseguenze sulla salute e causare problemi respiratori riconducibili alla sindrome dell’albero di Natale. La suscettibilità a questo tipo di disturbi è molto più probabile nei soggetti allergici ma anche chi non è allergico, in presenza di un’esposizione prolungata, come può essere quella dovuta alla presenza di un albero di Natale in casa, può manifestare uno o più dei seguenti sintomi.

I principali sintomi della sindrome dell’albero di Natale sono:

starnuti

naso che cola

congestione nasale

tosse

irritazione, lacrimazione e prurito agli occhi

difficoltà respiratorie

attacchi di asma

A scatenare questi sintomi possono essere polvere e muffe che si trovano sull’albero e le decorazioni e, in caso di alberi di Natale veri, anche i terpeni, ovvero quei composti che conferiscono a pini e abeti il loro caratteristico profumo. “A volte, possono causare una reazione allergica se toccati o annusati” precisano gli allergologi dell’Università della California, evidenziando anche la possibilità di manifestare irritazioni cutanee e altri sintomi legati alla pelle, come arrossamenti, gonfiore e prurito (orticaria).

Cosa fare per evitare la sindrome dell’albero di Natale

Prima di posizionare l’albero di Natale in casa, occorre prestare particolare attenzione alla sua pulizia: nel caso si tratti di un albero artificiale (vecchio o nuovo) è quindi importante assicurarsi di rimuovere il maggior numero di allergeni. Lo stesso vale per le decorazioni che, se non mantenute pulite e conservate correttamente, possono accumulare polvere e diventare un terreno potenzialmente fertile per la crescita di muffe.

Riguardo invece gli alberi di Natale veri, oltre ai terpeni, questi possono contenere anche polvere, muffe, insetti e escrementi di insetti che, in generale non rappresentano un pericolo per la propria salute e quella dei familiari ma alcuni casi possono scatenare reazioni allergiche da lievi a gravi.

In tutti i casi, il consiglio è quello di pulire l’albero e le decorazioni, scuotendo l’albero all’esterno, lavandolo con acqua e sapone e, nel caso di un albero vero, utilizzando un detergente per verdure, avendo inoltre cura che sia asciutto prima di portarlo in casa. Chiaramente, se si soffre costantemente di reazioni allergiche sia con gli alberi di Natale veri sia con quelli artificiali, una soluzione può essere quella di posizionare l’albero all’esterno, magari sul balcone o davanti a una finestra, in modo da poterlo vedere dall’interno.