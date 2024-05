video suggerito

Il sogno di Ed, a 90 anni è riuscito a volare nello Spazio: è l'astronauta più anziano di sempre Classe 1933, l'ex pilota collaudatore Ed Dwight è diventato l'astronauta più anziano nella storia dell'esplorazione spaziale. Il 19 maggio ha volato a bordo della New Shepard, il progetto per il turismo spaziale di Blue Origin. Il viaggio inaugurale di questa capsula, nel 2021, era stato fatto da Jeff Bezos.

A cura di Valerio Berra

Se cercate Ed Dwight su Google troverete due foto. La prima è in bianco e nero e risale a molto tempo fa. Ed, classe 1933, è nella cabina di pilotaggio di un jet. Lo scatto risale agli anni in cui prestava servizio nell’Aeronautica degli Stati Uniti come pilota collaudatore. La seconda immagine è molto più recente, giusto un paio di giorni fa. Ed è invecchiato, ha una tuta blu e sta uscendo da una capsula bianca sollevando in aria i pugni e mostrando la lingua.

Il 19 maggio Ed Dwight è diventato l’astronauta più anziano nella storia degli Stati Uniti. Con una missione di Blue Origin è riuscito a superare la linea Kármán, quel confine immaginario fissato a 100 chilometri dalla superficie terrestre che secondo le convenzioni separa la nostra atmosfera dallo Spazio. Il volo è durato pochi minuti ma sono stati sufficienti a garantirgli la qualifica di astronauta.

La storia di Ed Dwight

Ed Dwight aveva un conto aperto con lo Spazio. Negli anni ruggenti dell’esplorazione spaziale della Nasa avrebbe potuto strappare il titolo di primo astronauta afroamericano nella storia. Era entrato nel programma della Air Force per la formazione degli astronauti, sollevando anche una discreta attenzione da parte dei media. Alla fine la Nasa decise di non selezionarlo. Dwight rimase ancora qualche anno in aeronautica e poi cominciò a lavorare come ingegnere alla IBM, poi come ristoratore e poi ancora decise di dedicarsi alla scultura.

Il volo con New Shepard

New Shepard è il progetto per il turismo spaziale di Blue Origin, l’azienda fondata da Jeff Bezos. Si tratta di un piano di lancio commerciale, praticamente senza interessi scientifici. Si parte dal Launch Site One, in Texas. Tutto dura pochi minuti. La capsula viene spinta verso l’alto da un razzo e dopo aver superato la linea Kármán torna a Terra guidata da tre paracaduti che si aprono per rallentare la caduta. Il primo volo con equipaggio è stato fatto il 20 luglio del 2021. A bordo c’era anche Jeff Bezos.