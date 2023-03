Il Regno Unito ha deciso di bloccare TikTok sui telefoni del governo e dei dipendenti pubblici La decisione era nell’aria, già ieri il primo ministro aveva lasciato intendere con una serie di dichiarazioni che il dossier di TikTok era sui banchi del governo.

L’annuncio ufficiale non è ancora arrivato ma secondo le testate britanniche è solo questione di tempo. L’app di TikTok dovrà essere cancellata da tutti gli smartphone legati al governo, da quelli dei ministri fino a quelli dei dipendenti pubblici. Ad annunciarlo dovrebbe essere Oliver Dowden, il Cabinet Office Minister.

La decisione è partita dal National Cyber Security Centre che nelle ultime settimane ha esaminato i rischi collegati all’app dopo il ban ricevuto da altre istituzioni, a partire dal Parlamento Ue e dalla Commissione Ue. E prima ancora dagli Stati Uniti e dal Canada. Anche il governo del Belgio ha deciso di eliminare l’app dai telefoni del governo.

Perché TikTok viene bloccato

La decisione era nell’aria. Già ieri il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak aveva lasciato intendere con una serie di dichiarazioni che il dossier di TikTok era sui banchi del governo: “Prenderemo tutte le misure necessarie per proteggere la sicurezza. Stiamo guardando quello che fanno i nostri alleati. Vogliamo assicurarci di proteggere l'integrità e la sicurezza delle informazioni sensibili”.

L’accusa è sempre la stessa. TikTok è nato in Cina, creato e sviluppato da ByteDance, Big Tech con sede a Pechino. Il sospetto quindi è che l’app possa condividere informazioni rilevanti con il governo cinese, soprattutto per quanto riguarda gli account più sensibili. Un sospetto che TikTok, fino a questo momento, ha sempre smentito.

La risposta di TikTok e i database in Europa

TikTok ha sempre difeso la sicurezza della sua tecnologia e ha commentato le scelte del Regno Unito definendole come una serie di "paure mal riposte e apparentemente guidate da una geopolitica più ampia". È arrivato il momento di disinstallare TikTok? I dati che l'app registra sono in chiaro, e sono indicati nei fogli per la privacy policy che vengono accettati dagli utenti quando l'app viene scaricata.

Il problema riguarda sempre l'ingerenza di Pechino e la paura che il governo possa richiedere i dati. Al momento le informazioni dei clienti europei sono conservati negli Stati Uniti ma TikTok ha annunciato che verranno costruiti tre data center in Europa, nello specifico in Irlanda e in Norvegia.