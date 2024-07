video suggerito

Il razzo di Starlink fallisce il lancio: il video dell’esplosione nello spazio Il video trasmesso in diretta dalle telecamere di bordo ha mostrato strani strati di ghiaccio a lato del razzo e grumi congelati che si sono staccati e vaporizzati nello scarico infuocato del motore. Molto probabilmente si tratta di una perdita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Il pacchetto di satelliti Starlink è partito oggi 12 luglio, alle 4:39, ora italiana. Il Falcon 9 è decollato con a bordo 20 satelliti, poi il motore che alimenta il secondo stadio del razzo è esploso. Elon Musk ha spiegato che il team sta esaminando i dati per comprendere la natura del problema. Si tratta del primo incidente dal 2015, e potrebbe compromettere le missioni dell'azienda previste a luglio e ad agosto.

"Durante il lancio di Starlink del Falcon 9 di stasera, il motore del secondo stadio non ha completato la sua seconda accensione. Di conseguenza, i satelliti Starlink sono stati schierati in un'orbita inferiore a quella prevista. Finora SpaceX è entrata in contatto con 5 satelliti e sta tentando di farli salire in orbita utilizzando i loro propulsori ionici", ha spiegato l'azienda su X.

Cosa è successo al razzo di Starlink

Il video trasmesso in diretta dalle telecamere di bordo ha mostrato strani strati di ghiaccio a lato del razzo e grumi congelati che si sono staccati e vaporizzati nello scarico infuocato del motore. Molto probabilmente si tratta di una perdita, e SpaceX ha dichiarato che il motore Merlin non ha completato la sua seconda accensione.

Sempre su X, Elon Musk ha scritto: "Stiamo aggiornando il software del satellite per far funzionare i propulsori ionici al loro equivalente a curvatura 9. A differenza di un episodio di Star Trek, probabilmente non funzionerà, ma vale la pena provare. I propulsori satellitari devono sollevare l’orbita più velocemente di quanto la resistenza atmosferica li abbassi, altrimenti si bruciano."

Quali sono le conseguenze dell'incidente per SpaceX

A causa del danni al motore i 20 Starlink non sono riusciti a raggiungere la destinazione finale. Come ha spiegato Musk sono riusciti a contattare solo 5 satelliti a cui hanno inviato un aggiornamento software per attivare i motori ionici e farli viaggiare in autonomia. Molto probabilmente però non sarà una soluzione sufficiente, i motori dei satelliti, infatti, potrebbero non riuscire a contrastare la resistenza dell'atmosfera. SpaceX ora potrebbe temporaneamente interrompere i lanci, per permettere ai tecnici di capire la natura del problema.