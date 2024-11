video suggerito

Il Pd presenta un’interrogazione per bloccare X al PE, Ruotolo: “Pericoloso, Musk lo usa per sostenere Trump” Sandro Ruotolo, eurodeputato e membro della Segreteria Nazionale del Pd, ha presentato un’interrogazione alla Commissione Europea su X, il social network che una volta si chiamava Twitter. Nel testo si accusa Elon Musk di avere una serie di conflitti di interesse aperti, soprattutto da quando ha scelto di appoggiare Donald Trump. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Al momento l’interrogazione alla Commissione Europea è stata firmata da 34 parlamentari europei. Molti fanno parte del Pd, altri invece appartengono al Gruppo S&D, l’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici. A promuoverla è stato Sandro Ruotolo, responsabile dei settori Informazione e Cultura per il Pd. Nel testo la richiesta è chiara: avviare una riflessione sul ruolo di X, la piattaforma che un tempo si chiamava Twitter e che nell’ottobre del 2022 è stata acquistata da Elon Musk.

Nell’interrogazione si legge: “L'ingresso di Elon Musk nell'amministrazione del presidente Trump solleva interrogativi sulla sicurezza democratica europea, dato il potere mediatico e la potenza economica del magnate americano. Musk ha utilizzato la propria Piattaforma X per sostenere e favorire la candidatura del presidente Trump”.

Il divieto di X sui dispositivi del Parlamento Europeo

Nel testo dell'interrogazione vengono sollevati dubbi sui conflitti di interesse di Elon Musk: "In Italia Musk ha criticato le decisioni della magistratura, costringendo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a intervenire. I suoi conflitti di interessi si estendono a settori strategici e potenzialmente pericolosi dell'economia, come quello automobilistico, spaziale, telecomunicazioni satellitari e social media. Ciò lo rende un attore chiave nelle sfide geopolitiche globali, con il fondato sospetto che possa utilizzare i media di sua proprietà per influenzare la politica europea per scopi politici ed economici".

E ancora, troviamo la proposta di seguire con X le stesse procedure viste con TikTok: "Ritiene la Commissione che la legislazione attuale sia sufficiente a proteggere le istituzioni democratiche, i cittadini e i dati personali dall'uso politico di X? Quali azioni intraprenderà per mitigare i conflitti di interessi e gli abusi da parte di Musk? Considererà un divieto di X sui dispositivi istituzionali, come con TikTok?"