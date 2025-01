Il nuovo tasto comparso sulla tastiera di Google: come funziona e quando usarlo

video suggerito

Sulla tastiera di Google sono comparse due nuove funzioni: Annulla e Ripeti. Come suggeriscono i nomi, permettono agli utenti di cancellare o ripristinare le modifiche, un modo per velocizzare la scrittura sulla Gboard. Le opzioni verranno visualizzate nella parte superiore della tastiera e potranno essere inserite nella scheda dei suggerimenti. Al momento sono disponibili solo per alcuni beta tester non è chiaro quando verranno rilasciate al pubblico, dovrebbero però comparire con il lancio della versione beta dell‘app Gboard per Android 14.9.06.x, come segnalato nell'ultimo rapporto di 9to5Google.

Le tastiere fisiche sui computer hanno da tempo la scorciatoia Cmd/Ctrl+Z per annullare gli errori o ripristinare un testo che è stato cancellato, ora questa funzione sarà disponibile anche sulle tastiere degli smartphone. Secondo i test degli utenti il pulsante Annulla permetterà di ripristinare almeno tre paragrafi eliminati, Gboard conserva infatti temporaneamente il testo eliminato nella sua memoria, in questo modo può essere ripristinato se necessario toccando l'apposito tasto. Se si chiude l'app però non sarà possibile recuperare il testo cancellato e i pulsanti Annulla e Ripeti sulla Gboard appariranno in grigio.

Quando saranno disponibili i nuovi tasti sulla Gboard

Le due opzioni in realtà erano già state annunciate nel 2023, ma solo ora sono comparse sulle tastiere Google di alcuni utenti. Le funzioni Annulla e Ripeti infatti sono ancora in fase di sviluppo e sono disponibili solo per un piccolo campione di beta tester dell'app registrati tramite il programma Google Play Beta. Per poter utilizzare il prima possibile le opzioni è necessario aggiornare la tastiera di Google dal Play Store. Il rilascio comunque potrebbe essere graduale.

Una volta integrate, le nuove opzioni possono essere inserite nella barra degli strumenti della Gboard, basterà trascinarle nella posizione di scelta rapida, in questo modo compariranno accanto alle emoji e alle Gif. Non è l'unica novità su Gboard, Google ha lanciato "Chiedi informazioni su questo PDF" per Gemini su Android- La funzionalità permette agli utenti di chiedere all'intelligenza artificiale Gemini di analizzare il PDF e rispondere alle domande.