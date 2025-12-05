Tecnologia
Il funerale del Metaverso è appena iniziato: così Zuckerberg abbandona la sua terra promessa

Il grande progetto di Mark Zuckerberg si ridimensiona. Reality Labs vedrà una riduzione dei fondi del 25-30% già a partire dal prossimo anno dopo perdite miliardarie e una piattaforma rimasta quasi deserta.
A cura di Elisabetta Rosso
Nel 2021 Mark Zuckerberg lancia una delle più grandi campagne di rebranding della Silicon Valley. Trasforma Facebook in Meta, la compagnia che avrebbe dovuto creare un universo parallelo virtuale: il Metaverso. Ha investito, creato parchi, case, negozi, discoteche virtuali, il problema è che erano sempre quasi vuote. Il Metaverso è rimasto una terra disabitata e ora l'azienda ha deciso, dopo anni di ridimensionare il progetto.

Secondo Bloomberg, la divisione responsabile di progetti come Horizon Worlds e i visori VR della serie Quest — nota come Reality Labs — potrebbe vedere una riduzione dei fondi del 25-30% già a partire dal prossimo anno. Da quando Meta ha compiuto la svolta verso il metaverso, i conti della divisione Reality Labs sono diventati sempre più pesanti. Le perdite operative ammontano a circa 70 miliardi di dollari dal 2021 ad oggi. Il ridimensionamento sembra quindi una risposta pragmatica a queste perdite — un modo per “tappare i buchi” finanziari e riallocare risorse verso settori considerati più promettenti.

Tra Oculus, mondi virtuali e occhiali intelligenti: cosa potrebbe cambiare

I tagli riguarderanno sia lo sviluppo software, sia l’hardware: i visori Quest, destinati alla realtà virtuale, rischiano un ridimensionamento significativo. In parallelo, Meta sembra voler spostare il baricentro degli investimenti verso occhiali intelligenti e dispositivi AR (realtà aumentata). Per esempio i modelli co-sviluppati con Ray‑Ban, con display integrati e funzionalità legate all’intelligenza artificiale. Una portavoce della compagnia ha dichiarato che il riassetto mira semplicemente a privilegiare nuovi segmenti del portafoglio Reality Labs.

Cosa cambia per gli utenti

Per gli utenti di Horizon Worlds e dei visori Quest è probabile che lo sviluppo dei contenuti rallenti in modo significativo, con meno aggiornamenti e un supporto tecnico meno attivo rispetto al passato. Dal punto di vista degli investitori e della stessa Meta, i tagli rappresentano invece un chiaro segnale di pragmatismo aziendale, una svolta strategica verso tecnologie in grado di garantire ritorni più rapidi, come l’intelligenza artificiale, gli occhiali smart e nuovi dispositivi AR/VR.

La fine di un’ambizione grandiosa

La mossa di ridimensionamento del Metaverso non sorprende: fin dall’esordio, progetti come Horizon Worlds e i visori Quest avevano faticato ad attrarre un pubblico più ampio. L’idea di mondi virtuali condivisi, di avatar che si incontrano e socializzano in ambienti immersivi è stato un flop. Ora Meta sembra riconoscere che il “metaverso totale” — quello che doveva rappresentare la “nuova internet” — non è diventato realtà. 

