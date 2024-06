video suggerito

Ho perso un intero pomeriggio dietro al videogioco più inutile del mondo: cos'è One Million Checkboxes One Million Check Boxes è un gioco sviluppato da Nolen Royalty, creatore di giochi indipendente. L'obiettivo è molto semplice: spuntare un milione di caselle. Il problema non è tanto segnare con un check le caselle ma combattere contro gli altri utenti.

A cura di Valerio Berra

La storia dei videogiochi ci ha regalato grandi perle artistiche e titoli del tutto trascurabili. Ci ha dato un capolavoro come Mediterranea Inferno e una perdita di tempo ai limiti della truffa come Banana. Ma forse l’ultimo titolo che sta riempiendo di gioia gli utenti di Reddit si aggiudica uno dei posti più alti nella classifica dei videogiochi più inutili nella storia dell’elettronica.

Il gioco si chiama One Million Checkboxes. Non serve scaricare nulla per giocare, non servono account o console. Si gioca dal sito onemillioncheckboxes.com, è gratis e non serve registrarsi. Il sito è discretamente semplice. È una pagina sola dove ci sono un milione di checkbox, i quadrati che una volta cliccati si riempiono con una spunta bianca su sfondo blu. In testa al sito un contatore segna quanti box sono stati segnati.

Il videogioco è stato sviluppato da Nolen Royalty, creatore indipendente di giochi. Royalty ha spiegato che il gioco ha preso talmente tanto che in un momento c'erano circa 500.000 persone che nello stesso momento si stavano sfidando a colpi di click.

Cosa succede su One Million Check Boxes

Il gioco dovrebbe essere facile. Le checkbox sono distribuite su file e colonne, l'artimetica della disposizione varia in base alla grandezza dello schermo. Per vincere bisogna cliccare su tutte le caselle. Alla fine è come spuntare un lungo elenco di cose da fare. Il problema è che non siete da soli.

Sulla piattaforma One Million Checkboxes possono giocare più persone nello stesso momento. Un click vale un click e se basta un tocco per spuntare una casale, basta sempre un tocco per togliere quella spunta. Una dinamica che ha diviso i giocatori in checker, quelli che segnano i box con la spunta, e dechecker, quelli che lavorano per toglierle. In alto a destra compare il conto delle caselle che abbiamo segnato o ripulito.

Com’è giocare a One Million Check Boxes

Anche io ho provato il gioco. In un buon pomeriggio fatto di esperimenti e click il contatore con i box che sono stati marcati è passato da 870.000 a 720.000. Una buona giornata per i dechecker. Non è stata una sessione di gioco continuativa, eppure ogni click è stato equivalente a una manciata di istanti regalati al Dio delle perdite di tempo su internet, divinità ingorda a cui ho già offerto molti tributi. Mettere un check o toglierlo offre quel brivido che viene concesso solo a chi si rende protagonista di una piccola cosa visibile in un grande disegno.

ONE MILLON CHECK BOXES | Il lascito temporaneo dopo un pomeriggio di gioco

Giusto un paio di consigli per chi vuole buttarsi in questa perdita di tempo. Il primo è quello di non fermarvi al primo scroll. Nella parte alta del sito ci sono più giocatori quindi è difficile che la vostra traccia rimanga a lungo. Scorrete un po’ l’home page o selezionate un box con la barra di ricerca. Una volta approdati in un zona tranquilla potrete iniziare.

Il secondo consiglio è quello di trovare qualcuno con cui giocare. Il modo migliore di sfruttare questo spazio è comportarsi come su /pixel, la bacheca di Reddit in cui ogni utente aveva la possibilità di cambiare il colore di un singolo pixel. A lungo molte community del forum si sono date battaglie per creare la tela migliore.