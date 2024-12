video suggerito

Il trucco di Google per giocare a Squid Game: come attivare la funzione nascosta Google ha lanciato un mini-game per celebrare l’uscita della seconda stagione di Squid Game, la serie cult sud-coreana. Accedere è semplice, giocare anche. Il gioco, lo anticipiamo, è meno violento delle scene per cui è diventata famosa la serie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Google ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ormai l’elenco degli Easter Egg che Google inserisce nelle pieghe del suo codice è lunghissimo. Il portale Cogntive Sea ha raccolto una lista di tutte le funzioni nascoste della piattaforma, siamo oltre a quota 70. Alcune sono fisse, altre temporanee, altre ancora sono dedicate a eventi o lanci specifici. L’ultima è dedicata all’uscita della seconda stagione di Squid Game.

Per il nuovo capitolo delle serie cult sud-coreana Google ha voluto creare un mini-game. Accedere è semplice. Basta cercare Squid Game nella barra di ricerca. A questo punto spunterà in fondo ai risultati di ricerca una card uguale a quella che viene dati ai concorrenti degli Squid Game. Tinta ocra e tre simboli: un cerchio, triangolo e quadrato. Basta cliccare sulla carta per iniziare il gioco.

Come funziona il gioco di Squid Game su Google

Il gioco si basa tutto sulla prima prova del gioco, quella che abbiamo visto nella prima stagione della serie. Una bambola gigante con sensori di movimento guida il gioco che in Italia conosciamo come Un, due, tre, Stella!. Appena si gira dei sensori di movimento individuano chi non si è fermato o comunque non riesce a mantenere la posizione.

A questo punto nella versione pacifica del gioco chi perde deve allontanarsi. In Squid Game invece gli sconfitti vengono eliminati da cecchini appostati ai bordi del campo. La versione di Google non è così cruenta. Dovrete guidare un gruppo di sei giocatori e farli avanzare o fermare a seconda delle fasi di gioco.

Ogni volta che sbagliate un giocatore si gira e torna indietro. Se li perdete tutti la bambola inizia far brillare i suoi occhi con lampi rossi. Se invece riuscite a farli arrivare alla fine compare sullo schermo il porcellino pieno di banconote che si vede nella serie. Vi ricordiamo solo che nessuno dei 45,6 miliardi di won sudcoreani del montepremi entrerà effettivamente nel vostro portafogli.