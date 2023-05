Google annuncia il suo primo smartphone con schermo pieghevole, il prezzo è parecchio alto Il Pixel Fold verrà presentato ufficialmente il 10 maggio durante la conferenza Google I/O. Il 4 maggio, per celebrare Star Wars, Google ha lanciato un video da 8 secondi in cui presenta il nuovo smartphone con lo slogan “May the Fold be with you”.

A cura di Valerio Berra

Il tempismo c’è, ma forse solo nell’annuncio. Il 4 maggio è da liturgia il giorno dedicato a Star Wars, il motivo si capisce meglio leggendo in inglese. Il saluto Jedi “Che la Forza sia con te”, in lingua originale suona come “May the Force be with you”. Da qui il passaggio a “May the Fourth” è facile e quindi si passa subito al 4 di maggio. Google ha scelto proprio questo giorno per lanciare uno dei suoi prodotti più attesi: il primo smartphone Pixel con schermo pieghevole. L’annuncio è chiamato “May the Fold be with you”, ossia "Che il Pieghevole sia con te".

Il nuovo dispositivo è stato presentato con un video di circa 8 secondi. Non ci sono ancora schede tecniche ma qualcosa si può già intuire. Il nuovo Pixel Fold riprende le stesse linee di Pixel 7, lanciato lo scorso autunno. Ha due schermi. Uno esterno che copre tutto il lato dello smartphone e uno interno sulla linea verticale che viene svelato una volta aperto. Sembra che lo smartphone avrà due colorazioni: una bianca e una nera. Lo smartphone dovrebbe essere presentato ufficialmente il 10 maggio, durante l’evento Google I/O.

Le prime specifiche tecniche

La rete CNBC ha diffuso una serie di dati che forniscono qualche informazione in più. Il Pixel Fold, dovrebbe avere uno schermo esterno da 5,8 pollici e uno interno da 7,6 pollici. Il processore dovrebbe essere un Google Tensor G2 e un’ottima cerniera per supportare l’apertura. Altissimo il prezzo di lancio: 1.700 dollari.

Il mercato degli smartphone pieghevoli

Nulla da dire sul tempismo dell’annuncio. E nulla da dire nemmeno sulla scelta di giocare con Star Wars. Forse però il Pixel Fold arriva un po’ in ritardo. Il primo smartphone pieghevole lanciato sul mercato da una grossa casa di produzione è il Galaxy Fold, presentato da Samsung il 20 febbraio del 2019. Grosso modo funzionava come lo smartphone di Google: uno schermo esterno e uno interno pieghevole nascosto sulla linea verticale.

Fino a questo momento lo schermo pieghevole è stato interpretato dal mercato in due modi. O come hanno fatto Samsung prima e Google adesso o con la variante “a conchiglia”, lo schermo quindi si ripiega sul lato corto riducendo le dimensioni dello smartphone. Unica variante nelle grandi case di produzione è stata la linea Mate X di Huawei, in cui lo schermo avvolge il corpo dello smartphone.

Ma tutto questo non basta. Vuoi per i costi alti, vuoi per l’assenza di una killer app gli utenti mostrano ancora diffidenza verso questa tecnologia. Il mercato dei telefoni pieghevoli stenta a decollare: nel 2022 ne sono stati acquistati in tutto il mondo 14,2 milioni. Secondo i dati della società di analisi IDC si tratta solo dell’1,2% del mercato globale degli smartphone.