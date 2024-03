Goku e i protagonisti di Dragon Ball in lacrime al funerale di Toriyama: le foto commoventi dell’IA L’account TikTok Aiworld83 ha pubblicato una serie di gallery con le foto dei protagonisti di Dragon Ball al funerale di Akira Toriyama, il maestro dei manga morto il 1° marzo 2024 per un ematoma subdurale acuto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Il 1° marzo Akira Toriyama ha smesso per sempre di disegnare fumetti. L’autore di Dragon Ball e Dr. Slump è morto a causa di un ematoma subdurale acuto. La famiglia non ha rilasciato altri dettagli e anzi, ha voluto comunicare la morte solo l’8 marzo, quando i funerali erano già stati celebrati. Al momento non sono ancora state annunciate iniziative ufficiali per celebrare la sua scomparsa e soprattutto la sua opera.

Dragon Ball è stato tante cose ma forse prima di tutto è stato il primo anime di massa, visto in televisione da un'intera generazione di giovani occidentali cresciuti con poco internet. Non c’è da stupirsi quindi che in questi giorni i social trabocchino di omaggi alle opere principali di Akira Toriyama.

Fra tutte le fan art e i ricordi delle infanzie passate davanti a Italia 1 c’è un account che ha deciso di usare l’intelligenza artificiale per immaginare i protagonisti di Dragon Ball al funerale del loro creatore.

AIWORLD831 | L'intelligenza artificiale immagina Bulma al funerale di Akira Toriyama

Il funerale artificiale di Akira Toriyama

L’account Aiworld83 è un profilo TikTok specializzato nella pubblicazione di illustrazioni a tema anime create con l’intelligenza artificiale. In passato aveva già realizzato dei video virali basati proprio sui personaggi di Dragon Ball. Notevole un Goku bambino trasformato in un improbabile Super Sayan bianco da 34 milioni di visualizzazioni.

Negli ultimi giorni questo account ha pubblicato una serie di gallery in cui mostra tutti i personaggi di Dragon Ball in lacrime davanti al funerale del loro autore. La serie di post è partita con Goku che appoggia una corona di fiori su una lapide ma poi è proseguita in parecchie varianti. Dai personaggi in lacrime vestiti in modo formale a quelli con le storiche tute da combattimento con i fiori in mano.

Oltre le clip viste milioni di volte, Aiworld83 ha pubblicato anche una serie di gallery che ritraggono in lacrime anche i protagonisti di Naruto e One Piece. I due autori di questi manga sono Masashi Kishimoto e Eiichiro Oda, considerati tra gli eredi più importanti dell’opera di Toriyama.

AIWORLD831 | L'intelligenza artificiale immagina un piccolo Goku al funerale di Akira Toriyama

AIWORLD831 | L'intelligenza artificiale immagina quello che sembra Gogeta al funerale di Akira Toriyama