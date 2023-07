Gli Stati Uniti iniziano i test per l’auto volante, prima consegna prevista nel 2025 Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti ha concesso alla startup Alef Automotive un certificato di “aeronavigabilità”, la startup può iniziare i primi test sul suo prototipo di auto volante.

A cura di Valerio Berra

ALEF AUTOMOTIVE | La macchina volante approvata dalla FAA

Alef Automotive è una startup in California che sta sviluppando la Model A, un prototipo di auto volante che è in grado di muoversi tra i cieli della città, guidare tra gli edifici e parcheggiare. La Model A non è più solo una proposta buona per qualche video proporzionale ma il 4 luglio ha ricevuto l’approvazione per cominciare i test dalla Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti. Il permesso in questo caso fa parte di una categoria speciale: quella della aeronavigabilità.

I piani per la realizzazione del Model A per adesso sono complessi. Si tratta di un veicolo completamente elettrico, con un’autonomia di 321 km su strada e 177 km in volo. Non molto a dire il vero. Per quanto riguarda le auto elettriche infatti gli ultimi modelli sul mercato garantiscono prestazioni di partenza più alte. Una Tesla Model 3 garantisce già un’autonomia di circa 437 km. Alef Automotive però guarda già in avanti. Il suo obiettivo è quello di consegnare il primo modello completamente funzionante nel 2025 e venderlo a 300.000 euro.

Come funziona la Model A di Alef Automotive

Non è la prima volta che viene rilasciato un certificato di aeronavigabilità. Alef rivendica il suo primato perché spiega di avere in mano il primo modello che sembra simile a un auto normale, che può muoversi come un’auto normale e che soprattutto può parcheggiare come un’auto normale. In effetti guardando i primi rendering diffusi sui canali dell’azienda il prototipo di Model A sembra un’auto arrivata direttamente dai nuovi episodi di Futurama.

Leggi anche Negli Stati Uniti usare l'intelligenza artificiale per una fake news sta per diventare un reato

ALEF AUTOMOTIVE | Il design della macchina volante

Conducente e passeggero stanno insieme in un unico modulo dalla forma quasi sferica. Durante gli spostamenti tutta l’auto cambia il suo assetto, il modulo sferico rimane fermo e i rotoli posizionati sotto l’auto la sollevano come fosse in verticale. Troppo in là con il futuro? Forse. Intanto però sul sito di Alef Automotive è già possibile staccare un biglietto per diventare uno dei premi acquirenti di questa auto. Per mettersi in fila bisogna pagare subito 150 dollari.