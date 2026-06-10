Gemini down oggi 10 giugno, problemi con l‘IA di Google: perché non funziona e cosa sta succedendo

Dalle 12:30 si registrano disservizi su Gemini di Google in tutta Italia: picco di 590 segnalazioni alle 13:00, problemi su app, sito e automazioni.

A partire dalle 12:30 di oggi, 10 giugno 2026, si stanno registrando in tutta Italia numerose segnalazioni di malfunzionamenti che interessano Gemini, l’intelligenza artificiale sviluppata da Google. Il picco delle anomalie è stato raggiunto intorno alle 13:00, quando le segnalazioni hanno toccato quota 590 in pochi minuti, secondo i dati di Downdetector, piattaforma di monitoraggio dei servizi digitali.

I disservizi riportati dagli utenti sembrano coinvolgere diverse componenti del servizio. In particolare, il 41% delle segnalazioni riguarda problemi nell’utilizzo dell’applicazione, il 33% difficoltà di accesso o funzionamento del sito web e il 17% interruzioni nei sistemi di automazione e nei flussi integrati.

Le segnalazioni provengono da diverse aree del territorio nazionale, suggerendo un problema diffuso e non circoscritto a una singola regione. Tra queste: Milano, Roma, Torino, Venezia, Firenze e Perugia. Al momento, tuttavia, non è ancora stata individuata una causa ufficiale del malfunzionamento.

Google non ha rilasciato dichiarazioni definitive in merito all’origine dei disservizi né ha fornito tempistiche per un eventuale ripristino completo delle funzionalità. Resta quindi in attesa un aggiornamento da parte dell’azienda, mentre gli utenti continuano a registrare difficoltà nell’accesso e nell’utilizzo del servizio.

La situazione è tutt'ora in evoluzione. Abbiamo contattato Google per un chiarimento. L'azienda ci ha fatto sapere di essere al corrente del disservizio e di essere al lavoro per risolvere il problema.