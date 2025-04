video suggerito

Forse ora abbiamo un modo per bloccare le chiamate dei call center AgCom ha annunciato un piano per obbligare ogni operatore telefonico che lavora in Italia a dotarsi di un filtro anti-spoofing. Può sembrare solo un dettaglio tecnico, ma questo filtro permetterà di bloccare molte delle chiamate che arrivano dai call center illegali. Lo spoofing, nello specifico il Calling line identification Spoofing, è la tecnica con cui viene mascherato il numero del mittente.

Un filtro obbligatorio. Un sistema automatico per impedire di ricevere sul nostro smartphone decine di chiamate alla settimane legate al telemarketing. AgCom ha annunciato di aver chiuso la prima fase di un progetto per rendere obbligatorio per ogni operatore telefonico un filtro anti-spoofing. Può sembrare un dettaglio tecnico ma lo spoofing è proprio il modo in cui i call center non registrati riescono a moltiplicare le loro chiamate agli utenti.

In breve. Per spoofing telefonico si intende la pratica con cui il numero di telefono da cui chiamano i call center viene cambiato virtualmente in modo tale da apparire come un numero diverso. In questo modo i filtri tradizionali con cui blocchiamo le chiamate non funzionano. Non solo. Con lo spoofing i call center non registrati possono cambiare sempre numero, così che a noi appaia sempre un mittente diverso quando guardiamo lo schermo del telefono. Bloccando le chiamate in cui il numero del mittente è stato alterato si ferma buona parte dell’attività dei call center che agiscono fuori dalla legge.

Il piano di AgCom: “Dopo la delibera ci saranno sei mesi di tempo”

AgCom è l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Nel comunicato in cui ha annunciato l’arrivo del filtro anti-spoofing ha spiegato che il progetto non è una stadio iniziale. La proposta arriva dopo un percorso cominciato con gli operatori telefonici. Lo spiega il Massimiliano Capitanio, commissario AgCom: “Le continue chiamate spam stanno rendendo impossibile la vita di milioni di utenti. L’Autorità ha portato a termine i lavori di un Tavolo insieme agli operatori telefonici con l’obiettivo di definire le misure tecniche, un vero e proprio filtro tecnologico, per impedire il cli spoofing”.

Il termine cli-spoofing si riferisce nello specifico al tipo di spoofing praticato. Cli è l’acronimo di Calling line identification. I tempi dovrebbero essere stretti. Una volta approvata la delibera gli operatori telefonici avranno massimo sei mesi per bloccare le telefonate spam.