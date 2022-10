FIFA e Roblox inaugurano FIFA World, il metaverso per chi ama il calcio Al suo interno, si può interagire con gli altri appassionati in luoghi sociali virtuali, anche attraverso sfide e giochi di abilità che permettono di ottenere ricompense e oggetti collezionabili esclusivi.

A cura di Lorena Rao

Grandi cambiamenti stanno travolgendo il franchise vidoeludico di FIFA. Da una parte, EA Sports ha chiuso il ciclo con FIFA 23 prima di dare vita a EA Sports FC. Dall'altra, la FIFA è pronta a intrecciare nuove parterniship. Nelle scorse ore la federazione internazionale di calcio ha annunciato via blog la nascita di FIFA World all'interno di Roblox, popolarissimo videogioco MMO (Massively Multiplayer Online), specie tra i più piccini. Uno spazio virtuale attraverso cui celebrare uno degli sport più popolari al mondo.

"L'esperienza immersiva di FIFA su Roblox fornirà ai fan del calcio un nuovo modo eccitante di interagire con gli amici, celebrare la ricca cultura e il patrimonio in tutto il mondo della più grande competizione sportiva e dimostrare la propria creatività e orgoglio nazionale attraverso varie caratteristiche e meccaniche", ha affermato Romy Gai, Chief Business Officer di FIFA.

In altre parole, FIFA World è un metaverso calcistico nel mondo di Roblox. Al suo interno, si può interagire con gli altri appassionati in luoghi sociali virtuali, anche attraverso sfide e giochi di abilità che permettono di ottenere ricompense e oggetti collezionabili esclusivi. Non mancano nemmeno le guest star: in FIFA World è possibile incontrare gli avatar di Pedri e Lena Oberdorf, due icone del calcio, il primo della Spagna, la seconda della Germania. Tra gli altri contenuti presenti è il caso di menzionare FIFA+, insieme di contenuti video ufficiali da guardare nel megaschermo presente nel metaverso.

Leggi anche GTA 6 è stato hackerato: svelati tutti i video del nuovo gioco di Rockstar Games

FIFA World rappresenta un'ulteriore prova di come lo sport intende sfruttare il metaverso per ottenere l'attenzione delle nuove generazioni, sempre più avvezze ai videogiochi. Già nel 2019, il presidente della Juventus Andrea Agnelli affermava che il vero avversario del calcio è Fortnite. Tra gli altri esempi di metaversi sportivi è il caso di citare Virtual Hill, la collina virtuale di Wimblendon dedicato agli appassionati di tennis, anch'esso dotato di spazi di interazione virtuali, megaschermi con contenuti esclusivi e oggetti collezionabili da ottenere.