Facebook ha aperto un account su TikTok Al momento Meta ha solo confermato l’ufficialità dell’account, ma non ha rilasciato ulteriori commenti in merito. Intanto i follower sono in crescita: da 13.000 sono passati a 23.000, nonostante l’account sia per ora privo di contenuti.

A cura di Lorena Rao

Da un paio di giorni, Facebook ha un account ufficiale su TikTok. Sì, il social network di Mark Zuckerberg è su un altro social network, suo principale competitor. Il fenomeno non è una vera e propria novità: anche Twitter ha un account certificato all'interno della nota piattaforma cinese, seguito da 213.000 follower. Tuttavia, in questo caso, non vi è una competizione diretta con TikTok. Una differenza non da poco rispetto a Facebook, che nemmeno un mese fa ha inaugurato in Italia e nel resto del mondo i Facebook Reels. Una funzionalità già presente da tempo su Instagram, nata proprio per rispondere al successo dei brevi format audiovisivi di TikTok.

Le domande che si pongono molti giornalisti del settore (Mashable, TechCrunch) sono: perché fare questo passo adesso? Perché creare un account Facebook e non Meta, l'ecosistema di Zuckerberg che ingloba anche Instagram e WhtatsApp, dopo l'attento rebranding delle scorse settimane? Cosa vuol dire la biografia inserita nell'account che recita: "Crediamo che le persone possano fare di più insieme, che da sole"? Infine, che tipo di contenuti ospiterà? Perché sono passati due giorni dall'apertura, ma ancora non è stato pubblicato alcun video.

Prendendo ancora una volta l'esempio di Twitter su TikTok, la pagina contiene video scanzonati e simpatici legati alle funzionalità del social network ideato nel 2006 da Jack Dorsey. In più ha dato il via ad alcune partnership con dei tiktoker per accrescere la sua visibilità in altri lidi. Sarà questa la strada intrapresa da Facebook? Al momento Meta ha solo confermato l'ufficialità dell'account tramite TechCrunch, ma non ha rilasciato ulteriori commenti in merito. Intanto i follower sono in crescita: da 13.000 sono passati a 23.000, nonostante l'account continui a essere privo di contenuti.

Le domande sopra elencante restano dunque valide. La tesi per ora è di tenere vicino un competitor come TikTok, che resta popolare soprattutto tra i giovani della Generazione Z, mentre Facebook a inizio febbraio ha registrato la perdita di un milione di utenti, la più grande da quando è stato il social è stato lanciato.