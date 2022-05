Facebook dice addio ad Amici nelle vicinanze e altre funzionalità basate sulla posizione “Poiché in precedenza hai utilizzato Amici nelle vicinanze, Avvisi meteo, Cronologia delle posizioni o Posizione in background, ti informiamo che questi prodotti e funzionalità non saranno più disponibili dopo il 31 maggio 2022” riporta la notifica di Facebook.

A cura di Lorena Rao

A partire da giovedì scorso, Facebook ha iniziato a inviare notifiche per informare l'utenza della fine di "Amici nelle vicinanze" e altre funzionalità basate sulla posizione. "Poiché in precedenza hai utilizzato Amici nelle vicinanze, Avvisi meteo, Cronologia delle posizioni o Posizione in background, ti informiamo che questi prodotti e funzionalità non saranno più disponibili dopo il 31 maggio 2022" riporta la notifica. Anche se abilitate in precedenza, le informazioni condivise per questo tipo di esperienze verranno eliminate dai server di Facebook. Verranno inoltre cancellati tutti i dati relativi, scaricabili entro l'1 agosto 2022. Tutto questo andrà a coinvolgere sia i dispositivi Android che iOS.

Ciò non vuol dire che la piattaforma smetterà di accumulare i dati legati alla posizione degli utenti. Come riportato nella nota ufficiale, "Facebook continuerà a raccogliere informazioni sulla posizione per altre esperienze come descritto nella nostra Informativa sui dati". È comunque possibile intervenire tramite le impostazioni per la privacy.

La rimozione di Amici nelle vicinanze e delle altre funzionalità deriva semplicemente dal poco utilizzo. Con la progressiva diffusione di prodotti simili, come Snap Map di Snapchat e Trova i miei amici di Apple, Facebook ha visto un netto calo dell'utilizzo di Amici nelle vicinanze. In più, sempre meno persone fanno ricorso all'app di Meta per conoscere il meteo della giornata. Se poi si aggiunge la poca affidabilità che ha Facebook riguardo la conservazione dei dati, si spiega perché sempre meno utenti facciano ricorso a questi prodotti basati sulla posizione.

La funzione Amici nelle vicinanze è stata inaugurata dall'app di Facebook nel 2014, per consentire alle persone di organizzare incontri dal vivo con altri amici in comune vicini alla propria posizione in tempo reale. Un modo anche per creare una mappa dei luoghi frequentati nel tempo libero dall'utente. La rimozione comunicata da Facebook non può dunque che essere apprezzata, ma che non toglie la centralità del raccoglimento dati nell'economia dei social network.