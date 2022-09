Elon Musk si prepara al lancio del suo primo robot: si chiamerà Optimus Guida autonoma, Tesla Bot, e Dojo, il computer più potente al mondo. Elon Musk svelerà tutto questo il 30 settembre durante l’evento Ai Day.

A cura di Elisabetta Rosso

L’Ai Day si avvicinano. Per chi non conosce Tesla, questo evento è una specie di esposizione universale futuristica dove Elon Musk racconta a tutti il suo personale concetto di progresso. Progetti audaci che traballano tra innovazione e prospettive fantascientiche. Tra le più attese, quest’anno, c’è Optimus, il robot umanoide di Tesla.

Lo scopo dell’evento è mostrate a tutti i progressi tecnologici dell’azienda. Non solo, per Elon Musk gli Ai Days sono un terreno di reclutamento. Un modo per attirare i migliori talenti e convincerli a collaborare con Tesla. Trovare chi può trasformare in realtà la visione dell’azienda.

Cosa verrà presentato all'Ai Day

La data da segnare è il 30 settembre. Una data posticipata. L’evento era previsto il 19 agosto, esattamente un anno dopo il primo Ai Day di Tesla. Musk ha deciso di rimandare la seconda edizione proprio per Optimus. L’anno scorso non era operativo. Al suo posto un uomo travestito da robot è salito sul palco per rappresentare, almeno visivamente, l’umanoide. Quest’anno il suo obiettivo è avere un Tesla Bot funzionante per presentarlo a tutti. A lungo termine, ha spiegato Musk, i robot potrebbero essere usati nelle case, preparare la cena, falciare il prato e prendersi cura degli anziani. La produzione potrebbe iniziare il prossimo anno.

Leggi anche Per Musk la bassa natalità è un rischio per la civiltà peggiore della crisi climatica, ma non è vero

Basta guardare al passato, all’edizione dello scorso anno, per scommettere sui progetti che verranno presentati il 30 settembre. Non solo Optimus, Tra le rivelazioni del 2021 c’è anche Dojo, che dovrebbe essere il computer più potente al mondo. Serve per raccogliere, classificare e analizzare i milioni di dati trasmessi dalle auto della flotta di Tesla. L’altro grande obiettivo di Musk infatti è produrre auto a guida completamente autonoma. La tecnologia sembra non essere ancora del tutto disponibile, ma gli investitori aspettano proprio l'Ai Day del 2022 per assistere ai progressi dell’azienda.

C’è grande attesa per il prossimo appuntamento di Tesla. L’azienda potrebbe rivoluzionare l'economia del lavoro attraverso il progetto Optimus, e non solo. Come ricorda Reuters, per decenni Boston Dynamics di Honda Motor e Hyundai Motor hanno sviluppato robot umanoidi, ma nessuno è entrato in commercio finora. Come le auto a guida autonoma, i robot devono dimostrare la capacità di affrontare situazioni imprevedibili. Il 30 settembre sarà un’occasione per capire meglio a che punto siamo.