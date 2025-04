video suggerito

"Elon Musk non passa più i soldi per nostro figlio, vendo la sua Tesla": le accuse di Ashley St. Clair Ashley St. Clair è una donna di 31 anni, nota per essere vicina al movimento MAGA. A febbraio aveva dichiarato di aver avuto un bambino con Elon Musk. Ora su X, il social network una volta conosciuto come Twitter, è apparso un video in cui vende una Tesla: "La sto vendendo perché devo fare qualcosa visto che Elon Musk ha tagliato il 60% del supporto che dava a nostro figlio".

A cura di Valerio Berra

A inizio febbraio abbiamo scoperto che la famiglia di Elon Musk si è allargata. Ashley St. Clair è una donna di 31 anni, definita da media come influencer vicina al movimento MAGA. Su X ha 1,1 milioni di follower. L’ultimo post che è effettivamente diventato virale è stato quello in cui ha annunciato di aver avuto un figlio con Elon Musk, come poi confermato da lui stesso. Ashley ha chiesto ai media di non occuparsi del bambino, per farlo crescere in un ambiente “normale e sicuro”.

E in effetti Ashley non ha pubblicato altri contenuti sul bambino. E non ha risposto nemmeno a tutti gli utenti che hanno iniziato a criticare la sua relazione accusandola di aver incastrato Elon Musk. Solo in questi giorni è tornata sull’argomento.

Il video della Tesla venduta per strada

Laura Loomer, anche lei 31 anni, è un attivista di destra vicina a Donald Trump. Su X dice di essere una giornalista investigativa ma negli scorsi anni per due volte ha provato a entrare in politica. Si è candidata nel 2020 e nel 2022 con il partito repubblicano, ha perso entrambe le volte. Il 2 aprile scorso è stata avvistata nello Studio Ovale della Casa Bianca, dove ha avuto un meeting con Donald Trump.

Il 31 marzo Loomer ha pubblicato un video su X con il logo del Daily Mail. Il video è girato in quello che sembra un portico. C’è Ashley St. Clair con in mano delle carte e dietro una Tesla Model X, quando il giornalista si avvicina a lei arriva la conferma di quello che sta succedendo: “La sto vendendo perché devo fare qualcosa visto che Elon Musk ha tagliato il 60% del supporto che dava a nostro figlio". Le Tesla Model X possono arrivare anche a 100.000 dollari.

Il reporter chiede perché Elon Musk abbia smesso di pagare, Ashley risponde: “Questa sarebbe una grande domanda da fare a lui”. E ancora spiega che l’ultimo contatto con Musk è stato il 13 febbraio scorso, giorno in cui lei ha dato la notizia su X. Laura Loomer ha rilanciato il video accusando Ashley di essere una “gold digger”, formula gergale che viene usata per indicare chi cerca una relazione con una persona ricca solo per avere un guadagno economico.

La risposta di Elon Musk

A questo post ha risposto prima Elon Musk e poi Ashley St. Clair. Elon Musk ha scritto: “Non so se il bambino sia mio oppure no ma non sono nemmeno contrario a scoprirlo. Non serve l’ordine di un tribunale. Senza nemmeno sapere questa cosa con sicurezza ho dato a Ashley 2,5 milioni di dollari e un assegno da 500.000 dollari all’anno”.

Ashley invece ha spiegato che le parole di Musk non sono del tutto vere: “Ti abbiamo chiesto di confermare la paternità prima ancora che il bambino fosse nato. Ti sei rifiutato ma comunque hai scelto tu il suo nome. Non stavi mandando soldi a me. Li stavi mandando per aiutare il bambino. Almeno finché non hai deciso di punirmi per la mia disobbedienza”.

Il messaggio si chiude con delle critiche che sembrano andare oltre la loro storia: “Con te gira tutto intorno al controllo e chiunque può vederlo. L’America ha bisogno che tu cresca, petulante uomo-bambino”.