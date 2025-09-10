Elon Musk non è più la persona più ricca del mondo: chi è Larry Ellison, l’uomo che ha rubato il trono

Larry Ellison, classe 1944, è il fondatore di Oracle. L’azienda di software e database negli ultimi giorni ha scalato la Borsa arrivando a una capitalizzazione di mercato che sfiora i 1.000 miliardi di dollari. Ellison è il più grande azionista individuale di Oracle. In pochi giorni il suo patrimonio secondo i dati di Bloomberg è aumentato di 101 miliardi di dollari.

I calcoli non sono facili. E soprattutto non sono sempre gli stessi. Nelle ultime ore alcune classifiche sulle persone più ricche del mondo hanno cominciato a far registrare dei cambi discretamente rilevanti. La prima posizione negli ultimi anni è stata quasi sempre stabile. Dalla fine del 2021 il primo posto di questo elenco è stato occupato molto spesso da Elon Musk. A volte di misura, a volte giusto di qualche miliardo di dollari.

Ora, almeno secondo i dati Bloomberg, il suo trono è stato rubato da Larry Ellison, cofondatore di Oracle. Ed è proprio questo dato la chiave per capire la sua scalata. Come ricostruisce la CNN, il patrimonio di Larry Ellison è aumentato di 101 miliardi di dollari negli ultimi giorni, arrivando a 393 miliardi di dollari. Una cifra che supera il patrimonio di Elon Musk stimato da Bloomberg, fissato invece a 385 miliardi di dollari. In altre classifiche, come quella di Forbes, Elon Musk compare ancora al primo posto.

Cosa è successo a Oracle nelle ultime ore

Come succede spesso queste classifiche sono legate alle oscillazioni in Borsa. Oracle Corporation è stata fondata nel 1977 a Santa Clara, California. Oltre Larry Ellison tra i fondatori ci sono anche Bob Miner e Ed Oates. Si occupa di software ma soprattutto si occupa di database. Le sue competenze sulla gestione dei software in cloud gli hanno permesso negli ultimi anni di giocare un ruolo chiave nel mercato dell’intelligenza artificiale.

Secondo la CNN i risultati dell’ultimo trimestre sono stati ottimi. Oracle sta diventando il fornitore che permette ai servizi di intelligenza artificiale di continuare a funzionare. Questo ha portato a un salto in Borsa. Oggi il titolo di Oracle ha fatto segnare un’impennata portando l’azienda alla soglia dei 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione. Larry Ellison, 81 anni, è il suo più grande azionista individuale.