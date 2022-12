Elon Musk ha lanciato la più grande caccia all’uomo dei social: “Lui è uno stalker, qualcuno lo conosce?” Il Ceo di Twitter ha pubblicato l’immagine dell’uomo che nelle scorse ore ha bloccato l’auto su cui viaggiava X Æ A-12, il figlio che Elon Musk ha avuto con Claire “Grimes” Boucher.

A cura di Valerio Berra

Un processo per direttissima. Una giuria decisa dall’algoritmo che agisce battendo comandi sul vetro di uno smartphone. L’imputato, ovviamente già colpevole, è un uomo con il volto coperto da una sciarpa che guida una Hyundai bianca.

Nelle ultime ore Elon Musk ha dato il via a una caccia all’uomo chiedendo un aiuto ai suoi 120 milioni di follower per trovare una persona. Un scena che ricorda parecchio il finale di The Circle, il romanzo dispotico sul finale dei social network scritto da Dave Eggers.

Il thread culminato con il video è iniziato con l’annuncio che Twitter avrebbe bannato dal social qualsiasi account impegnato a pubblicare informazioni sugli spostamenti di altre persone. Un impegno generale in cui si inserisce un caso particolare: il primo della lista dei bannati è stato @ElonJet, l’account che tracciava tutti gli spostamenti dell’aereo privato di Elon Musk.

Lo “stalker pazzo” e il figlio di Elon Musk

Musk ha spiegato che proprio a causa delle informazioni pubblicate da ElonJet, un uomo nelle scorse ore avrebbe seguito l’auto che trasportava il figlio X Æ A-12 (è proprio il nome del pargolo), l’avrebbe bloccata e poi sarebbe salito sul cofano. Tutto perché pensava che a bordo dell’auto ci fosse l’uomo (quasi) più ricco del mondo. X Æ A-12 è il bambino avuto nel maggio 2020 da Elon Musk e la sua compagna Claire "Grimes" Boucher.

È proprio quest’uomo la persona di cui Musk ha diffuso le immagini, chiedendo ai suoi follower se qualcuno riconoscesse lui o la sua automobile. Il video ha già superato le 10 milioni di visualizzazioni e gli utenti hanno cominciato a indagare cercando di recuperare informazioni da ogni dettaglio possibile, dal modello di smartphone usato dall’uomo fino al tipo di guanti che indossava.