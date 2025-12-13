Edenred down oggi, problemi con i buoni pasto: perché non funziona e cosa sta succedendo

A partire dalle 10:00 di oggi, sabato 13 dicembre, l’app di Edenred ha cominciato a dare problemi. Edenred è una piattaforma per la gestione dei buoni pasto. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali.

Le prime segnalazioni sono arrivate con le prime spese. A partire dalle 10:00 di oggi, sabato 13 dicembre, l’app di Edenred ha cominciato a dare problemi per la gestione dei buoni pasto. Secondo i dati pubblicati su Downdetector il down è iniziato alle 10:18 e sta proseguendo mentre scriviamo questo articolo. L’86% dei problemi segnalati riguarda la gestione dell’app.

Le segnalazioni non sono altissime ma sono consistenti. Sono diffuse in tutta Italia, si concentrano ovviamente nei centri urbani dove abitano più persone. Oltre che per i buoni pasto, l’app come da consuetudine viene usata anche per pagare la spesa nei supermercati. Secondo i dati diffusi dall’azienda al momento ci sono 175.000 aziende che usano i suoi servizi.

La posizione di Edenred

Al momento non ci sono ancora comunicati sul canale ufficiale dell’azienda. Edenred ha una pagina Instagram da 23.000 follower dedicata all’Italia. L’ultimo post è stato pubblicato il 12 dicembre. Nei commenti si leggono i pareri di qualche utente che non è esattamente soddisfatto del servizio offerto dalla piattaforma.