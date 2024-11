video suggerito

Ecomondo 2024, il potenziale dei "gemelli digitali": come possono essere utilizzati per l'ambiente Durante la 27esima edizione di Ecomondo, la fiera dedicata alla green economy in corso a Rimini tra il 5 e l'8 novembre 2024, il professore Fabio Fava ha spiegato le possibili applicazioni dei digital twin nel contrastare le emergenze climatiche e nella corsa alla sostenibilità.

Le tecnologie digitali si stanno affermando come strumenti dal grande potenziale in diversi ambiti dello sviluppo sociale ed economico. Tra queste rientrano anche la sostenibilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Il tema è stato affrontato anche durante la giornata di apertura della 27esima edizione di Ecomondo, la fiera dedicata alla green economy in corso a Rimini tra il 5 e l'8 novembre 2024. Nel workshop Digital Twin e Earth Observation il professor Fabio Fava, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico di Ecomondo, ha spiegato come i digital twin, ovvero modelli virtuali che imitano oggetti o fenomeni fisici, possono rivelarsi una risorsa decisiva nel contrasto e nella gestione delle emergenze climatiche e a favore dello sviluppo sostenibile.

Cosa sono i digital twin

"Le tecnologie digitali – ha dichiarato Fava – sono uno strumento strategico e fondamentale per affrontare tanti aspetti legati alla sostenibilità; dati satellitari, monitoraggio in tempo reale, analisi predittive sono cruciali per città più efficienti, resilienti e sostenibili per gestire efficacemente le emergenze ambientali".

Di fronte ai sempre più frequenti disastri ambientali – per ultime le devastanti inondazioni che nella regione di Valencia hanno causato oltre 200 vittime – diventa cruciale trovare nuove strategie di adattamento al cambiamento climatico, oltre chiaramente a contrastare la causa alla base del problema, ovvero tagliando le emissioni e puntando sulla sostenibilità.

Tra gli strumenti disponibili per raggiungere questo obiettivo, l'intelligenza artificiale può assumere un ruolo decisivo, come mostrano – ha spiegato Fava – i digital twin. Questi modelli digitali (digital twin significa letteralmente "gemelli digitali") permettono di visualizzare "repliche virtuali di entità fisiche" attraverso "simulazioni dinamiche e interattive di sistemi complessi". In questo modo possono avere implicazioni in molti ambiti, dalla realizzazione delle infrastrutture urbane alla pianificazione urbana fino all'ottimizzazione delle risorse energetiche.