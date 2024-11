video suggerito

Secondo il ministro Pichetto Fratin 10 anni fa il mare "non era così caldo": cosa dicono i dati Secondo i dati sul riscaldamento globale le temperature medie sono aumentate costantemente da oltre un secolo. L'affermazione di Fratin non è sbagliata ma il surriscaldamento del mare è iniziato molto prima.

A cura di Valerio Berra

Il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin è stato uno degli ospiti che sono arrivati nel primo giorno di Ecomondo, uno dei più grandi eventi dedicati alla green economy in Italia. La fiera si tiene a Rimini, dal 5 all’8 novembre. Sono decine gli eventi previsti in questi giorni, tra quelli dedicati ai brand e conferenze scientifiche. Ormai da anni questa fiera è un momento per capire come si sta muovendo la green economy in Italia.

Intervistato dalle telecamere del TG1, Pichetto Fratin ha commentato quello che ormai da tempo succede in Emilia Romagna. Negli ultimi mesi la regione è stata teatro di una lunga serie di alluvioni, l’ultima a fine ottobre ha provocato danni anche a Bologna. Picchetto Fratin ha risposto così alle domande sulle opere da realizzare su questo territorio:

“È chiaro che dobbiamo correre ai ripari, farle. Era un tema che 10 anni fa forse non era percepito: non c’era questo cambiamento climatico, non c’era un mare così caldo”.

I dati sul riscaldamento del mar Adriatico

Ma davvero il mare non era così caldo dieci anni fa? Quasi. Come ormai sappiamo il cambiamento climatico era già iniziato. I dati sul riscaldamento globale segnano un aumento delle temperature medie a partire che ormai è costante da oltre un secolo. Quindi la prima parte della frase di Picchetto Fratin non è precisa: il cambiamento climatico è iniziato da tempo ma solo adesso stiamo vedendo i suoi effetti più netti.

Su quello dei mari invece abbiamo cercato dei dati più specifici proprio sul Mar Adriatico, il mare che bagna l’Emilia – Romagna. La frase di Picchetto Fratin su questo tema non è precisa. In uno studio pubblicato nell’ottobre del 2023 sono stati raccolti tutti i dati sull’aumento delle temperature nel mare Adriatico dal 2003 al 2023.

I dati sono stati raccolti da una piattaforma posizionata in mare aperto a 15 chilometri al largo della costa vicino a Venezia. Nei 20 anni del periodo di osservazione l’aumento della temperatura medio è stato di 0,09 gradi all’anno. Spiega Alvise Benetazzo:

“È facilmente intuibile l'evoluzione verso un aumento progressivo della temperatura, con un rialzo continuo soprattutto negli ultimi anni e un picco nel 2011, rialzo che diventa maggiormente evidente dopo il 2015”.

Quindi la frase sul mare di Picchetto Fratin non è in sé sbagliato. In effetti 10 anni fa il mare non era “così” caldo. Però già stava cominciando a scaldarsi.