Ecco Apple Music Voice Plan: streaming a prezzo basso, ma puoi usarlo solo con Siri Il nuovo piano è il più economico di quelli offerti nel panorama dello streaming musicale, ma va provato con mano per sapere se fa al caso proprio.

A cura di Lorenzo Longhitano

Tra le novità incluse negli aggiornamenti dei dispositivi Apple diffusi in queste ore spicca un nuovo piano di abbonamento al servizio di streaming musicale Apple Music. Battezzata Apple Music Voice Plan, la novità rappresenta una porta di accesso al catalogo musicale della casa di Cupertino particolarmente economica, ma al contempo limitata da una modalità di utilizzo molto particolare.

Gli altri abbonamenti ad Apple Music

Annunciato a ottobre, il particolare piano di abbonamento è disponibile da pochi giorni e si affianca ad altre tre tipologie di sottoscrizione già previste dalla casa di Cupertino per il suo servizio di musica in streaming. La prima è la classica Apple Music da 9,99 euro al mese, la seconda è il piano famigliare che con 14,99 euro al mese consente accesso al catalogo e playlist personalizzate per un massimo di 6 persone del nucleo famigliare e la terza è un piano che offre al prezzo agevlato di 4,99 euro le stesse caratteristiche di Apple Music alla categoria degli studenti.

Vantaggi e svantaggi

Il Voice Plan propone il catalogo completo di Apple Music a chiunque ma al medesimo prezzo dell'abbonamento riservato agli stutendi, con una importante limitazione: il servizio si può utilizzare solamente tramite comandi vocali, ovvero rivolgendosi all'assistente digitale Siri attivo su iPhone, iPad, computer Mac, Apple Watch, Apple TV e altoparlanti digitali Homepod.

In effetti il piano di abbonamento vocale si propone idealmente a tutti coloro che hanno a disposizione uno degli altoparlanti digitali che Apple ha introdotto di recente anche in Italia nella loro variante Mini: in questo modo è possibile avere a portata di voce oltre 90 milioni di brani insieme a playlist curate e stazioni radio a un prezzo ridotto rispetto a quello chiesto da altri servizi concorrenti. L'impossibilità di controllare l'esperienza con un'app e un'interfaccia grafica sui dispositivi provvisti di schermo si fa sentire, ma la prova iniziale è gratuita e si può attivare direttamente dall'assistente vocale con il comando: "Ehi Siri, inizia la prova gratuita di Apple Music Voice".