In Animal Crossing New Horizons ci sono oggetti che puoi prendere solo fino al 5 gennaio: ecco come È bene però non farsi prendere dalla spesa matta, perché è possibile acquistare solo cinque oggetti al giorno. Di seguito un elenco di tutti i contenuti e il loro rispettivo costo.

A cura di Lorena Rao

Come di consueto, Animal Crossing si è preparato a dovere per l'inizio dell'anno nuovo: ogni 31 dicembre, l'iconico (e spietato) Tom Nook si riscopre negoziante, mettendo a disposizione cappelli, petardi e persino set di sparacoriandoli, per festeggiare al meglio l'anno venturo. Ma non è tutto: nel caso del Capodanno 2022, Animal Crossing: New Horizons accoglie numerosi contenuti a tema, disponibili però solo per un periodo limitato. Diversi oggetti, come le Tagliatelle o il Succo di mela frizzante, sono scaduti il 31 dicembre scorso, ma molti altri sono ancora presenti nello store di gioco. Lo saranno fino al prossimo 5 gennaio. Basta avere la quantità di campane richieste, una volta fatto l'accesso nell'app Nook Shopping. Di seguito un elenco di tutti i contenuti a tempo limitato e il loro rispettivo costo nella valuta di gioco:

Arco celebrativo 2022 – 2.022 campane

Yut Nori – 1.300 campane

Kadomatsu – 2.580 campane

Busta Otoshidama – 500 campane

Kagamimochi – 1.800 campane

Shimekazari di Capodanno – 2.000 campane

Osechi – 5.000 campane

Statuetta dello zodiaco – 1.600 campane

È bene però non farsi prendere dalla spesa matta, perché è possibile acquistare solo cinque oggetti al giorno tra quelli sopra menzionati. Attenzione quindi a scegliere bene. Al di là di Capodanno 2022, Animal Crossing: New Horizons continua ad accogliere nuovi stili e contenuti per stimolare la creatività della sua grande community. Tra le ultime novità si menzionano gli scenari di MasterChef, il noto show televisivo la cui undicesima stagione ha avuto inizio lo scorso 16 dicembre, e due aggiornamenti: Happy Home Paradise e l'aggiornamento 2.0. Il primo, disponibile a pagamento, è rivolto a chi ama il design, con set di nuovi oggetti d'arredo; il secondo, gratuito, mette a disposizione ingredienti come patate, pomodori e, con una buona dose di fantasia, anche marijuana.

Le ricche possibilità di personalizzazione rendono Animal Crossing: New Horizons una delle esclusive di punta di Nintendo. Con oltre 34 milioni di copie vendute in tutto il mondo, si tratta del videogioco più venduto nella storia di Nintendo Switch, secondo solo a Mario Kart 8 Deluxe, che di copie ne ha vendute più di 38 milioni.